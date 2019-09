von Gertrud Rittner

Immer seltener entscheiden sich Kinder oder Jugendliche dafür, als Ministranten in der Kirche zu dienen. Die Pfarrgemeinde in Ewattingen schätzt sich daher umso glücklicher, in den vergangenen Jahren keinerlei Nachwuchssorgen gehabt zu haben. Und auch die Zukunft sieht gut aus: Fünf neue Ministranten – Lea Baumgärtner, Kiara Rendler, Lia Koller, Elias Binninger, Anna Lena Rothmund – wurden jüngst in die Gruppe der Messdiener aufgenommen.

Waldshut-Tiengen Johannes Fleig ist 25 Jahre alt und immer noch überzeugter Ministrant Das könnte Sie auch interessieren

Alle 20 Ministranten, die bereits länger dienen, waren zur Messfeier gekommen, während Pfarrer Fabian Schneider die jungen Neulinge willkommen hieß und sie der Gemeinde vorstellte. Nach ihrer Erstkommunion in diesem Jahr entschieden sich die fünf Jungen und Mädchen für den Dienst in der Kirche. Pfarrer Fabian Schneider dankte ihnen und den bisherigen Messdienern für ihre Bereitschaft und ihr Engagement für die Kirchengemeinde. Zugleich sprach er einen Dank an Marlene Kech aus, die als Messnerin die Jugendlichen einkleidet und sie in ihre Aufgaben einweist.

Gemeinschaft spielt wichtige Rolle

Den beiden Oberministrantinnen Hannah Mauch und Victoria Huber galt ein besonderer Dank. Nach der gemeinsamen Messfeier mit der Gemeinde unternahm der Pfarrgemeinderat mit der Gruppe von Ministranten eine Wanderung zur Burkhardhütte. Dort wurde ausgiebig gegrillt und gespielt. Die Jugendlichen hatten ihre Freude an dieser ersten Unternehmung. Für alle spielt die Gemeinschaft eine wichtige Rolle.

Lauchringen Weil der Freiburger Erzbischof sie nicht empfangen wollte, übergeben die Initiatorinnen des Lauchringer Kirchenstreiks Kardinal Marx persönlich in Fulda eine Petition mit 5000 Unterschriften Das könnte Sie auch interessieren

Dennoch gibt es auch andere Gründe. So erwähnte Marius Schmidt neben der Gemeinschaft auch die Familie, die für ihn ausschlaggebend war. Alle seine Geschwister sind bei den Ministranten und seine Mutter ist Lektorin in der Pfarrgemeinde. Für ihn ist es selbstverständlich, in die Kirche zu gehen. Die meisten der jungen Ministranten haben ältere Geschwister, die ebenfalls dienen. Außerdem freuen sich alle über die Abwechslung, die immer geboten wird. Es gibt Wanderungen, eine Wallfahrt nach Rom wird angeboten oder die älteren Ministranten dürfen als Sternsinger durch das Dorf ziehen.