Wutach Die Sanierung der Wutachhalle ist das größte Projekt für 2018

Der Haushalt der Gemeinde Wutach für 2018 weist in Richtung Zukunft. Baumaßnahmen und Grundstückskäufe sind geplant.

„2018 wird ein außergewöhnliches Jahr, was den Haushalt der Gemeinde Wutach angeht“, erklärte Bürgermeister Christian Mauch in der jüngsten Gemeinderatssitzung. In den zurückliegenden beiden Jahren war die Gemeinde finanziell etwas kürzer getreten, nun sind für die Zukunft einige große Baumaßnahmen und Grundstückskäufe geplant, welche das Haushaltsvolumen entsprechend in die Höhe treiben.

Hauptamtsleiter Arnold Hettich bezifferte den Gesamthaushalt auf 7,6 Millionen Euro – davon rund 3,7 Millionen Euro im Verwaltungshaushalt und 3,9 Millionen Euro im Vermögenshaushalt. Die mit Abstand größte Ausgabe ist die mit mehr als zwei Millionen Euro geplante Sanierung und Erweiterung der Wutachhalle. Wie die meisten anderen Gemeinden, möchte Wutach auch die derzeit hohe Förderung des Landes nutzen, um die Breitbandversorgung zu verbessern. Hierfür sind rund 1,1 Millionen Euro eingeplant.

Die Sanierung der Hauptstraße wird die Gemeinde rund 150 000 Euro kosten, die Einrichtung einer Kinderkrippe im Kindergarten St. Josef schlägt mit 30 000 Euro zu Buche. Als weitere Maßnahmen sind im Vermögenshaushalt der Erwerb von Grundstücken (420 000 Euro), die Verlegung von Kabelleerrohren (20 000 Euro), die Erneuerung der Überwachungstechnik für das Wärmenetz (10 000 Euro) sowie der Erwerb sogenannter „beweglicher Sachen“, beispielsweise für Feuerwehr, Spielplätze oder den Bauhof (insgesamt 24 500 Euro), vorgesehen. Als ordentliche Kredittilgung wurden in diesem Jahr 61 000 Euro veranschlagt.

Auch die Veranschlagungen im Verwaltungshaushalt liegen höher als im Jahr 2017. Steuereinnahmen und Finanzumlagen steigen, die Finanzzuweisungen fallen etwas geringer aus als im vergangenen Jahr. Gleichzeitig sind die Ausgaben im Verwaltungshaushalt gestiegen. Berücksichtigt wurde auch eine 25-prozentige Aufstockung einer Mitarbeiterin im Zuge der Übernahme des Integrationsmanagements für Flüchtlinge. Diese Aufgabe wird vorläufig für zwei Jahre vom Land gefördert. Als besondere Maßnahmen wurden im Verwaltungshaushalt unter anderem der Anstrich der Fensterläden des Rathauses, die Sanierung des Kindergarten-Kanalhausanschlusses, Sanierungsarbeiten durch den Hallenbadförderverein, die Bachverdolung am Kiosk Wutachmühle sowie die Sanierung der Lembacher Friedhofsmauer berücksichtigt.

Der Schuldenstand der Gemeinde Wutach liegt bei 85 000 Euro, das entspricht 70 Euro pro Kopf. Der Stand der Rücklagen in Höhe von mehr als einer Million Euro eröffnet Spielräume für die Umsetzung der anstehenden Großprojekte. Eine Entnahme von 700 000 Euro ist vorgesehen. „Es ist eine große, aber solide Planung. Wir sind finanziell sehr gut vorbereitet“, sagte Gemeinderat Wolfgang Dornfeld. „Obwohl Wutach eine kleine Gemeinde ist, haben wir zukunftsorientierte Themen.“ Auch Bürgermeister Christian Mauch ist guten Mutes und will die Gemeinde Wutach voranbringen. „Man muss auch die großen Themen angehen. Die finanziellen Rahmenbedingungen sind nicht ganz ungünstig und gemeinsam können wir das Vorhaben stemmen.“ Der Meinung des Rathauschefs schlossen sich alle Gemeinderäte an – der Haushaltsplan für das Jahr 2018 wurde einstimmig beschlossen.