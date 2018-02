Bonndorf Die Raiffeisen-Warengenossenschaft Ewattingen leistet einen wichtigen Beitrag zur Infrastruktur

Die Raiffeisen-Warengenossenschaft zieht eine positive Bilanz mit kleinem Wermutstropfen, da der Gesamtumsatz leicht zurückgegangen ist. Außerdem zeichnet sie Mitglieder für langjährige Treue aus.

Die Bedeutung der örtlichen Raiffeisen-Warengenossenschaft für den Wutacher Ortsteil Ewattingen wurde bei der Hauptversammlung deutlich. So tragen die Aktivitäten der Genossenschaft im Dienstleistungsbereich stark zur Infrastruktur bei. Gewürdigt wurden diese durch den Vertreter des badischen Genossenschaftsverbandes Karlsruhe, Arno Lehmann. Er lobte die Initiative der Genossenschaft, sich nach der Schließung des Dorfladens von "Vivo" Max Burger, der Vermarktung von regionalen Lebensmitteln zur Grundversorgung der Bürger anzunehmen. Ein Angebot, das die Bevölkerung Ewattingens zu schätzen weiß und rege in Anspruch nimmt.

Als weniger zufriedenstellend bewertete Vorstandsvorsitzender Harald Burger den Rückgang des Gesamtumsatzes um 6,6 Prozent auf 408 045 Euro. Geschuldet sei dies vor allem in den Sparten Dünge-, und Pflanzenschutzmittelverkauf, deren Umsätze um 5,7 beziehungsweise 8,2 Prozent zurückgingen. Als Ursache macht Burger die enormen Preisschwankungen in diesen Geschäftsfeldern und die Strukturveränderungen in der Landwirtschaft aus.

Trotz Investitionen von circa 10 000 Euro in das Lagerhausgebäude (Anschaffung von Kühltheken, Regalen und die Neugestaltung des Eingangsbereichs) erwirtschaftete die Genossenschaft einen Jahresüberschuss von 1099 Euro, der laut Beschluss der Mitglieder den freien Rücklagen zugeführt werden soll. Für das laufende Geschäftsjahr kündigte Burger weitere Investitionen in das Gebäude an. Die Genossenschaft steht finanziell auf gesunden Füßen, auch Dank der vor Jahren installierten Photovoltaikanlage auf dem Dach des Lagerhausgebäudes, die nun abbezahlt ist, und so Gewinne eingefahren werden können.

Kontunität in der Leitung und im Personalwesen zeichnen die Genossenschaft aus. So wurde Harald Burger bei den Wahlen im Amt als Vorstandsvorsitzender bestätigt, ebenso Mathias Müller (Münchingen) als weiteres Mitglied des Vorstandes. Das volle Vertrauen der Mitglieder genossen zudem Martin Lang (Lembach), Klaus Schuler und Bernhard Schreiber (Blumberg-Achdorf) als Mitglieder des Aufsichtsrats.

Auf die Schwerpunkte und Ziele einer gut funktionierende Genossenschaft ging Arno Lehmann in seinem Referat ein. Ihm oblag die Aufgabe, Harald Burger, Klaus Schuler und Karlheinz Vetter für eine 25-jährige verdienstvolle Tätigkeit für das Genossenschaftswesen in Ewattingen mit der silbernen Ehrennadel und einer Urkunde des Genossenschaftsverbandes auszuzeichnen. Arno Lehmann sagte in seiner Laudatio, dass sie einen wichtigen Beitrag dazu geleistet hätten, dass das große Vertrauen der Mitglieder und Kunden in die Raiffeisen Warengenossenschaft Ewattingen immer wieder bestätigt werde. "Sie haben sich verdient gemacht um Ihre Genossenschaft und das Ansehen der genossenschaftlichen Idee in Baden-Württemberg."

Die Genossenschaft

Die Genossenschaft Ewattingen zählt 53 Mitglieder, die 107 Geschäftsanteile zeichnen. Der Umsatz 2016 betrug 408 045 Euro. Umgesetzt wurden: Düngemittel 207 116 Euro, Pflanzenschutzmittel 84 168 Euro, Futtermittel 37 248 Euro, Sämereien 25 766 Euro HG-Markt 16 356 Euro, Kleinmaterialien 15 878 Euro, Lebensmittel 18 751 Euro (Tendenz steigend) und DHL-Shop 2762 Euro. Der Warenbestand betrug zum Jahresende 70 568 Euro. Die Rücklagen summieren sich auf 95 168 Euro. Vorsitzender der Raiffeisen-Warengenossenschaft Ewattingen ist Harald Burger, Telefonnummer (Mobil) 0172/981 13 35.