von Gertrud Rittner

In diesem Jahr heulte die Alarmglocke später als gewohnt vom Rathausdach in Ewattingen. Dennoch folgten viele Bürger dem Ruf, um bei der Chilbiprobe der Freiwilligen Feuerwehr Ewattingen und der DRK Ortsgruppe Wutach dabei zu sein.

Auf dem Schulhof der Grundschule hatten fleißige Helfer alles für die Einsatzprobe vorbereitet. Die Feuerwehrmänner und Sanitäter von DRK und Jugendrotkreuz rückten sofort, nachdem der Alarm gegeben wurde, aus und sondierten die Lage. Ein vorbeifahrendes Auto war bei Sturm von zwei herabstürzenden Bäumen getroffen worden. Das Fahrzeug war zu einem großen Teil zerquetscht und die Insassen darin wiesen schwere Verletzungen auf.

Am dringlichsten war zunächst die Rettung der verletzten Personen. Hierfür musste das Fahrzeug von der Feuerwehr gesichert werden, damit keine Glassplitter den Verletzten noch mehr schaden konnten. Außerdem wurde ein Löschgerät bereitgestellt, falls das Auto in Brand geraten sollte.

Motorsäge und Spreizschere im Einsatz

Mithilfe einer Motorsäge schnitt ein Feuerwehrmann das Fahrzeug frei, damit die Rettungshelfer an die verletzten Personen gelangen konnten. Die Fahrzeugtür musste mit einer Spreizschere geöffnet werden, bevor die Rettung der Personen erfolgte. Die Verletzten wurden von den Sanitätern an einen sicheren Ort gebracht, wo Erste Hilfe geleistet wurde.

Nach Beendigung der Probe auf dem Schulhof applaudierten die Zuschauer, darunter viele Familien mit Kindern, den Helfern und zeigten ihnen so ihre Anerkennung. Die Geräte wurden wieder im Feuerwehrhaus sowie dem Stützpunkt von DRK versorgt und die Retter zogen, angeführt vom Musikverein Ewattingen unter der Leitung von Gerhard Baumgärt“. Dort begrüßte Abteilungskommandant Stefan Keller alle Helfer und Gäste, ehe er sogleich zur Manöverkritik überging.

Lob für de Einsatzkräfte

Keller schilderte die gestellten Aufgaben noch einmal und fand lobende Worte für den Übungsverlauf. Alles war reibungslos abgelaufen und die Hilfe konnte in einem angemessenen Zeitrahmen geleistet werden. Die Gerätschaften waren parat und alle Retter schnell vor Ort. Die lobenden Worte galten auch den Helfern des DRK und JRK. Stefan Keller dankte Holger Schmidt für die Bereitstellung und den Abtransport der Bäume sowie Markus Rothmund für die authentische Darstellung des Unfallfahrzeugs.

Der Wutacher Gesamtwehrkommandant Andreas Kaiser sprach von einem gelungenen Einsatz, der durchaus eine realistische Situation widerspiegelte. In den vergangenen Jahren kam es immer häufiger zu heftigen Stürmen und gefährlichen Situationen durch umgestürzte Bäume. Auch seiner Ansicht nach war die Probe ruhig und souverän verlaufen. Er dankte Stefan Keller und Patrick Keller, dem neuen Führungsteam der FFW Ewattingen.

Dank vom Bürgermeister

Bürgermeister Christian Mauch schloss sich den Dankesworten an. Mit der neuen Führungsspitze sei der Generationswechsel bei der Feuerwehr Ewattingen bestens gelungen. Die drei Neuzugänge bei der Feuerwehr, Gregor Rendler, Simon Reichhardt und Thomas Happle, hieß er in den Reihen der Kameraden willkommen. Zurecht genieße die Feuerwehr in Wutach einen guten Ruf, worauf alle stolz sein dürften, sagte der Bürgermeister.

Hansjörg Ketterer, Gesamtwehrkommandant der Feuerwehr Bonndorf, dankte für die Einladung und sicherte den Ewattinger Kameraden zu, jederzeit zur Mithilfe bereit zu stehen. Dieses Angebot griff auch Alexander Müller von der Münchinger Wehr auf und bekräftigte seinerseits, die Ewattinger immer zu unterstützen, wenn Hilfe gefragt sei. In Vertretung von Katharina Kaiser vom DRK sprach Lothar Schmidt. Er lobte den Einsatz der Sanitäter unter der fachkundigen Anleitung von Benjamin Koller und dankte allen Rettern.

Die Feuerwehr

Die Feuerwehr Wutach hat 52 Mitglieder in ihrer Einsatzabteilung. Die Kindergruppe zählt 52 Jungen und Mädchen. In der Altersabteilung der Feuerwehr sind 68 Mitglieder. Kommandant ist Andreas Kaiser.