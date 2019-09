von Gurtrud Rittner

Der Schützenverein Ewattingen hatte sämtliche Wutacher Vereine sowie einige Vereine aus den Nachbargemeinden zu einem Nachmittag in geselligem Beisammensein eingeladen. Beim Vereinsschießen im Schützenhaus Ewattingen waren unter den Teilnehmern jedoch auch sportliches Geschick und Können gefragt. Die Teilnehmer der einzelnen Vereine hatten die Gelegenheit, sich im Schützenstand zu beweisen, während in der Gaststube bewirtet wurde.

Bonndorf Martin Gerbert hat auch in Bonndorf viele Spuren hinterlassen Das könnte Sie auch interessieren

Herbert Kluge, Vorsitzender des Schützenvereins Ewattingen, eröffnete den Wettkampf, an dem zehn Vereine teilnahmen. Zum ersten Mal nahmen der Landfrauenverein aus Ewattingen und der PSV Ebnet an der Veranstaltung teil. Außerdem waren der Männergesangverein Ewattingen, der Musikverein aus Ewattingen, die Feuerwehrabteilung und die Narrenzunft aus Münchingen, der SV Ewattingen, die Landjugend, der Skiclub sowie der Verein ehemaliger Soldaten aus Münchingen beteiligt.

50 Euro für die meisten Schüsse

Der Verein mit der meisten Schusszahl sollte den Hauptpreis (Geldbetrag über 50 Euro) erhalten. 30 Euro gingen an den Zweitplatzierten und 20 Euro an Platz 3. Die Startgebühr betrug 20 Euro. Die Gesamtschusszahl der Vereine lag bei 830 Schuss. Der Schützenverein nahm außer Konkurrenz mit einer Gesamtschusszahl von 111 Schuss teil. Dort siegte Ferdinand Meister bei Scheibe 1, Peter Meister bei Scheibe 2 und Ferdinand Meister noch einmal bei Scheibe 3. Der Landfrauenverein Ewattingen beteiligte sich mit 80 Schuss und der PSV Ebnet mit 90 Schuss.

Bonndorf/Wutach Bonndorf und Wutach wollen neue Gewerbeflächen ausweisen Das könnte Sie auch interessieren

Sieger wurde der Männergesangverein Ewattingen mit 175 Schuss. Klaus Keller war der siegreiche Schütze an den ersten drei Scheiben. Der zweite Platz ging an den Musikverein Ewattingen mit 110 Schuss. Stefan Scheuble war Sieger der ersten Scheibe, Michael Scheuble Sieger der zweiten Scheibe und Hans Otto Scheuble Sieger der dritten Scheibe. Der PSV Ebnet belegte den Platz 3. Elke Kech siegte an Scheibe 1, Mark Bartmann an Scheibe 2 und Harald Adelbrecht an Scheibe 3.

Stolz auf Scheiben

Herbert Kluge zeigte sich nach der Veranstaltung zufrieden mit dem Verlauf, wenngleich er es bedauerte, dass die drei Sieger nicht an der Siegerehrung teilnehmen konnten. Mit umso mehr Stolz präsentierten daher die Landfrauen aus Ewattingen, die Feuerwehrabteilung Münchingen und der Narrenverein aus Münchingen ihre Scheiben, die sie aus der Hand des Vorsitzenden entgegennehmen konnten.