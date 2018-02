Wutach Die Holderhafä aus Lembach reisen nach Stuttgart

Die Lembacher Narrenzunft Holderhafä ist Teil der Delegation der Narrenvereinigung Kleggau, die am 7. Februar beim Empfang der Landesregierung ist.

Nach dem erfolgreichen Zunftball, bei dem eine ausgelassene Stimmung herrschte, geht es für die Lembacher Holderhafä mit dem Narrenbaumstellen am morgigen Samstag, 3. Februar, 14 Uhr weiter. Am Mittwoch, 7. Februar, werden die Lembacher Holderhafä mit einer Abordnung zusammen mit weiteren Narrenzünften der Kleggau-Narrenvereinigung nach Stuttgart zum närrischen Empfang der Landesregierung fahren.

Richtig los geht es dann am Schmutzige Dunnschdig, 8. Februar, mit dem Wecken um 6 Uhr im Unterdorf. Es folgt die Fahrt nach Ewattingen zur Befreiung der Schüler und Kinder in Schule und Kindergarten. Danach wird das Rathaus in Ewattingen gestürmt, anschließend geht es zum närrischen Empfang von Bürgermeister Christian Mauch. Abends um 19.11 Uhr formiert sich der Hemdglunkerumzug beim Haus der Vereine. Dessen Endpunkt ist das Gasthaus „Krone“, wo der Hemdglunkerball stattfinden wird.

Am Fasnetsunntig, 11. Februar, ist um 14.11 Uhr Beginn des närrischen Umzugs im Unterdorf, dieser steht unter dem Mötto: „Ob schaurig oder schön – Hauptsache „Ein“ Horn ist drin“. Nach dem Umzug ist närrisches Treiben und Kinderfasnet im Gasthaus „Krone“ angesagt. Ab 20.11 Uhr steigt der Zunftball im Gasthaus „Krone“ mit etlichen närrischen Beiträgen der Narrenzunft.

Am Fasnetmendig, 12. Februar, und Fasnetzieschdig, 13. Februar, werden die Holderhafä wieder mit einer großen Narrenschar an den närrischen Umzügen in Stühlingen und Ewattingen präsent sein. Mit dem Abbrennen des Fasnachtsfeuers und der Verlosung des Narrenbaums am Samstag, 17. Februar, um 19 Uhr endet bei den Holderhafä die Fasnetsaison 2018.