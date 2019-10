von Petra Mann

Gut aufgestellt zeigte sich die Feuerwehrabteilung Münchingen bei ihrer Herbstabschlussprobe. Zum ersten Mal dabei waren auch die Mädchen und Jungen der zirka 20 Personen starken Jugendgruppe der Gesamtfeuerwehr Wutach.

Bonndorf Nervenkitzel in luftiger Höhe: Menschenrettung steht an erster Stelle Das könnte Sie auch interessieren

Abteilungskommandant Alexander Müller hielt mit seiner Lautsprecheranlage die zahlreichen Zuschauer ständig auf dem Laufenden. So erfuhren die Gäste, dass im Keller eines Wohnhauses durch die Unachtsamkeit zweier Kinder ein Brand entstanden sei und sich dadurch starker Rauch im Treppenhaus entwickelt hatte. Die beiden Verursacher und fünf weitere Kinder im ersten Obergeschoss waren dadurch eingeschlossen und mussten aus dem Keller und über den Balkon gerettet werden. Ganz offensichtlich war es für die Aktiven kein Problem und sie konnten alle Kinder in die Obhut der Helfer des Roten Kreuzes übergeben. Diese waren bestens auf den Ansturm der vielen Kinder vorbereitet.

Wutach Die Feuerwehr Wutach holt sich bei den Leistungswettkämpfen einmal Silber und zwei Mal Bronze Das könnte Sie auch interessieren

Als zweite Aktion hatte die Feuerwehr Münchingen die Demonstration eines „Flashover“ vorbereitet. Mittels einer eigens gebauten Holzbox wurde eindrücklich demonstriert, was passiert, wenn es in einem Zimmer länger brennt. Das Feuer entzieht dem Raum den Sauerstoff und hinterlässt Rauchgas. Dieses entzündet sich nach einer gewissen Zeit mit einem lauten Knall, was sich Raumdurchzündung nennt.

Jugendgruppe löscht Szenario

Spätestens dann kann keiner im Zimmer mehr überleben. Mittels einer mobilen Klappe wurde auch gezeigt, was bei einem „Backdraft“ passiert. Hier entsteht eine Rauchgasdurchzündung mit Druckanstieg, auch Rauchgasexplosion genannt, was auch für Feuerwehrleute sehr gefährlich werden kann. Den Brand in dieser „Flashover-Box“ durften dann die Jugendgruppe löschen, was ihr Spaß bereitete.

Kreis Waldshut Sie sind immer für die Bürger im Einsatz: Zehn Fakten rund um die Feuerwehr im Landkreis Waldshut Das könnte Sie auch interessieren

Bürgermeister Christian Mauch lobte die Probe und freute sich, dass so viele Jugendliche daran teilgenommen hatten. Er lobte den ehrenamtlichen Einsatz der Abteilung und wünschte mit einem „Glück auf“ möglichst wenig Einsätze im nächsten Jahr. Auch Hansjörg Ketterer, Kommandant der Feuerwehr Bonndorf, und Stephan Keller, Abteilungskommandant aus Ewattingen, fanden die Übung interessant.

Lob für Zusammenarbeit

Lothar Schmidt von der Bergwacht Wutach und dem Roten Kreuz-Ortsverein Wutach lobte die gute Zusammenarbeit und meinte, man sei immer wieder gerne in Münchingen dabei. Ehrenkommandant Siegfried Meier betonte, dass man in Münchingen die gute Dorfgemeinschaft erleben könne. Hier sei immer ein gutes Klima und die Wehr sei hier gut aufgestellt.