von Stefan Limberger-Andris

Die Steuereinnahmen der Gemeinde Wutach werden sich im kommunalen Haushaltsjahr 2020 auf einem ähnlichen finanziellen Niveau wie im laufenden Jahr bewegen. Der frohen Botschaft mischte Bürgermeister Christian Mauch in der jüngsten Ratssitzung jedoch gleich auch einen Wermutstropfen bei. Beispielsweise werde der finanzielle Aufwand der Verwaltung ansteigen – und dies bedeute, dass der Gemeinde ein geringerer Spielraum für Investitionen bleiben werde.

Die Gemeinde rechnet mit rund 1,796 Millionen Euro an Steuereinnahmen. Davon fließen allerdings wieder 837 200 Euro an Finanzumlagen ab. Letztlich verbleiben 958 900 Euro, die die Gemeinde Wutach nach der derzeitigen Planung 2020 investieren kann.

Rechnungsamtsleiter Arnold Hettich legte folgende Eckdaten zu Einnahmen im Haushalt vor: 145 600 Euro Gewerbesteuer, 778 200 Euro Gemeindeanteil an Einkommenssteuer sowie 652 400 Euro Schlüsselzuweisungen vom Land. Des Weiteren geht er von 38 900 Euro aus der Grundsteuer A und 96 700 Euro aus der Grundsteuer B aus. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird auf 16 500 Euro geschätzt. Hunde- und Zweitwohnsteuer belaufen sich auf 4100 beziehungsweise 4900 Euro. An Familienlastenausgleich erwartet Arnold Hettich 58 800 Euro.

Alles in allem sei dies doch ein erfreuliches finanzielles Niveau, bewertete Gemeinderat Wolfgang Dornfeld (UWW). Die Kreisumlage habe in den vergangenen Jahren allerdings inflationären Charakter angenommen, sie grenze an eine Selbstbedienermentalität des Landkreises bei den Kommunen. Erhard Graunke (UWW) fügte an, dass die vorgesehene Erhöhung des Umlagesatzes von knapp 29 auf 31,2 Prozent noch nicht entschieden sei. Maßvolle, nachhaltige und zukunftsorientierte Investitionen aus dem kommunalen Haushalt sollten für Wutach trotzdem das Ziel bleiben, äußerte sich Frank Grieshaber (UWW) zur Finanzprognose 2020. Die Gemeinde müsse weiterhin lebenswert bleiben.