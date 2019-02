von Petra Mann

„Macht weiter so, ihr seid ein starkes Team.“ Dieses Kompliment machte die Feuerwehrabteilung Lembach ihren Münchinger Kollegen an deren Hauptversammlung. Auch Andreas Kaiser, der Gesamtkommandant der Feuerwehr Wutach, lobte die gute Zusammenarbeit und den Zusammenhalt der 34 Aktiven und 16 Reservisten unter der Leitung von Alexander Müller.

Sieben Einsätze waren 2018 zu bewältigen. Dies ging vom Kaminbrand über eine zu beseitigende Ölspur bis zu umgefallenen Bäumen und Hochwassereinsätzen, bei denen sich die neu angeschafften Wassersauger sehr bewährten. An fünf Gesamtwehrproben nahmen die Feuerwehrkameraden teil, acht Proben innerhalb der Abteilung wurden absolviert. Die Chilbiprobe fand beim Anwesen Banholzer statt und zeigte, was bei einer Verpuffung zu tun ist. Auch die Alterskameraden hielten zwei Proben ab, was Alexander Müller lobend erwähnte. Mit durchschnittlich 14 Mann bei den Übungen war der Kommandant einigermaßen zufrieden.

Kinder- und Jugendgruppe ist "bärenstark"

Bürgermeister Christian Mauch findet es "bärenstark", dass die Feuerwehr Wutach inzwischen eine 24 Personen starke Kinder- und Jugendgruppe besitzt, die nicht zuletzt auf die Initiative von Fritz und Andreas Scheuble sowie Thorsten Banholzer zurückzuführen ist. Kinder ab sieben Jahren können aufgenommen werden und erleben spielerisch Theorie und Praxis einer örtlichen Feuerwehr. Sechs Jungen und zehn Mädchen sind zwischen sieben und zwölf Jahre alt, der Rest sind Jugendliche bis 18 Jahre. Sie erfahren alle 14 Tage, was man als Feuerwehrmann und -frau wissen und können muss.

Neben den Einsätzen und Proben der Erwachsenen war die Münchinger Abteilung auch bei diversen Festlichkeiten zugegen. Ebenso gab es Arbeitseinsätze an der Deponie, um die Gänsbachhalle wurden Hecken geschnitten und Rasen gemäht und Schächte gereinigt. Gerne erinnern sich die Kameraden an den zweitägigen Ausflug mit dem Narrenverein, bei dem unter anderem der ThyssenKrupp-Testturm in Rottweil besucht wurde.

Mitglieder besuchen viele Lehrgänge

Alexander Müller war stolz, dass die Mitglieder wieder viele Lehrgänge besuchten und freute sich, dass der Gemeinderat Wutach den Feuerwehrbedarfsplan verabschiedete. Dies sei eine verbindliche Richtschnur für die Weiterentwicklung der Feuerwehr vor Ort bezüglich Ausbildung, Weiterbildung, Struktur- und Organisation sowie auch für die wichtigen Themen Investitionen, Technik und Beschaffung.

Ersatz für LF 16?

Hier machte Christian Mauch Hoffnung auf die Beschaffung eines Ersatzfahrzeugs für das LF 16, das in Ewattingen stationiert ist. Man habe ja inzwischen ganz klar ermittelt, dass tagsüber keine der drei Abteilungen der Wutacher Feuerwehr einzeln personell in der Lage sei, einen Einsatz zu leisten. Es müssten in jedem Fall alle drei Wehren alarmiert werden. Hier sei es besonders wichtig, dass alle Männer jederzeit gut zusammenarbeiten, so sollen auch die Kameraden aller drei Abteilungen beim neuen Fahrzeug mitreden können.

Für das laufende Jahr stehen schon viele Termine fest. Die Hauptversammlung der Gesamtwehr Wutach wird am 11. Mai in der Gänsbachhalle stattfinden, das Kurkonzert ist auf den 5. Juli geplant. Ein großes Ziel der Abteilung ist das Leistungsabzeichen in Silber, nachdem das Bronzene bereits erfolgreich gemeistert wurde.