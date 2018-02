Wutach Die Ewattinger Fasnet startet durch

Der Narrenverein Ewattingen legt am Schmotzige mit dem Sturm auf das Rathaus los. Höhepunkt ist der Bunte Abend im Burgsaal.

Bärenstark ist das Programm des Narrenvereins Ewattingen für die kommenden närrischen Tage. Am Schmutzige Dunnschdig, 8. Februar, zieht ab 6.11 Uhr letztmalig die Guggenmusik Ewattingen zum Wecken durch die Dorfstraßen. Die Musiker werden dabei nochmals alles geben. Um 9.33 Uhr versammeln sich Narrenrat und Strohbären an Grundschule und Kindergarten, um gemeinsam mit den Lembacher Holderhafä-Narren und den Geißen aus Münchingen Schüler und Kinder aus der Obhut der Pädagogen und Erzieherinnen zu befreien.

Um 13.33 Uhr marschieren die Narren vor dem Rathaus auf, um dort den Narrenbaum zu stellen. Danach wird das Rathaus gestürmt und von Bürgermeister Christian Mauch der Rathauschlüssel eingefordert. Um 14.33 Uhr beginnt auf dem Rathausplatz ein heiteres Duell um den Titel Fasnachtsprinz/-prinzessin. Angeführt von der Narrenmusik ziehen Narrenrat und Strohbären durch die Dorfstraßen, um den Beginn der Fasnet 2018 zu verkünden. Die Hemdglunker sammeln sich um 19.11 Uhr beim Rathaus. Der anschließende Hemdglunkerumzug endet beim Gasthaus „Burg“, in welchem ein Hemdglunkertreffen stattfindet.

Am Fasnet-Fritig, 9. Februar, ziehen die Narren zum fidelen Eiersammeln von Haus zu Haus. Am Fasnet- Samschdig, 10. Februar, trifft sich der Narrennachwuchs, um 14.33 Uhr in der Wutachhalle zum Kinderball. Strählen durch die im Ort aufgebauten Besenwirtschaften ist ab 19.11 Uhr angesagt.

Am Fasnet-Sunntig, 11. Februar, steigt in der Wutachhalle ab 20.11 Uhr, der große Bunte Abend mit verschiedenen Einzel-, Gruppen-, und Vereinsbeiträgen. Am Fasnet-Zieschdig, 12. Februar, treffen sich die Narren aus der gesamten Region zum großen närrischen Umzug mit mehreren Hundert Maskenträgern. Nach dem Umzug ist näärisches Treiben in der Wutachhalle, im Gasthaus „Burg“ und den Besenwirtschaften angesagt.

Am Alte Fasnet-Samschdig, 17. Februar, ist um 18.33 Uhr Treffpunkt am Rathaus zur Fackelwanderung zum Fasnetfunken, welcher um 19.11 Uhr auf dem Fohrenberg entzündet wird.