von Juliane Kühnemund

Die Kandidatensuche für die Gemeinderatswahl am 26. Mai war nicht einfach – letztlich waren die Christdemokraten aus Wutach aber doch erfolgreich. Mit sieben Kandidaten geht die Wutacher CDU ins Rennen. Die Nominierungsversammlung, zu der auch CDU-Kreisgeschäftsführerin Claudia Villinger und etliche Parteifreunde aus Bonndorf gekommen waren, fand am Sonntagabend im Gasthaus „Zur Burg“ statt.

Spätentschlossene können sich noch melden

Der Vorsitzende des CDU-Gemeindeverbands Wutach, Joachim Burger, freute sich, dass es der CDU gelungen ist, aus allen drei Wutacher Ortsteilen Kandidaten für die Gemeinderatswahl zu finden. Es gebe aber noch freie Plätze auf der Liste, meinte Burger, und machte darauf aufmerksam, dass sich „Spätentschlossene“ noch melden könnten. Es bestehe noch die Möglichkeit von Nachnominierungen.

Drei Gemeinderäte hören auf

Die Arbeit im Gemeinderat selbst, dem Burger viele Jahre angehörte, bevor er zum Bürgermeister von Stühlingen gewählt wurde, bezeichnete er als interessant und spannend, die Zusammenarbeit mit der Verwaltung als sehr konstruktiv. Bedauert wurde von Joachim Burger, dass sich drei amtierende CDU-Gemeinderäte nicht mehr zur Wahl stellen werden. Armin Kienzle, Detlef Probst und Sandra Müller werden aus dem Gremium ausscheiden. Armin Kienzle, seit 2004 im Wutacher Gemeinderat, habe sich nach den Worten von Joachim Burger immer engagiert eingebracht. Insbesondere sein baulicher Sachverstand sei bei großen Projekte hilfreich gewesen.

Detlef Probst (Lembach) beendet seine kommunalpolitische Laufbahn nach 15 Jahren. Er habe Lembach immer gut vertreten, so Burger. Probst sei ein kritischer Geist im Gremium gewesen, der sich auch nicht davor scheute, „gegen den Rest der Welt“ abzustimmen. Nichtsdestotrotz habe er gefasst Beschlüsse konstruktiv mitgetragen. Sandra Müller (Münchingen) ist seit 2014 im Wutacher Gemeinderat und will aus beruflichen Gründen auf eine erneute Kandidatur verzichten. Schade, meinte Joachim Burger, zum einen, weil sie sich sehr gut eingearbeitet haben, zum anderen, weil mit ihrem Ausscheiden die Frauenquote im Gremium nach unten sacke.

Zwei Gemeinderäte machen weiter

Nach der Erledigung von diversen Formalitäten stellten sich die Kandidaten vor, die sich für die nächste Amtsperiode im Wutacher Gemeinderat für die CDU zur Wahl stellen. Erneut seinen Hut in den Ring wirft der amtierende Gemeinderat Alex Riester. Der 55-jährige Industriemeister ist seit 2000 im Gemeinderat und versicherte, die Arbeit habe immer Spaß gemacht. Es sei interessant, an Entscheidungsfindungen mitwirken und wichtige Weichen für die Zukunft stellen zu können. Seit fünf Jahren sitzt Corina Thoma am Ratstisch und sie will auch weiterhin im Gemeinderat mitarbeiten. Die 51-jährige gelernte Krankenschwester ist in vielen Vereinen aktiv, schätzt das konstruktive Miteinander im Gremium und will sich auch in den kommenden fünf Jahren mit Elan für Wutach einbringen.

Fünf neue Kandidaten auf der Liste

Neu ins Gremium einziehen wollen Björn Kromer (Ewattingen), Eduard Woll (Lembach) sowie Torsten Banholzer, Gerald Hogg und Mathias Müller (Münchingen). Eduard Woll, bislang einziger Kandidat aus Lembach, ist 51 Jahre alt, gelernter Elektroniker und findet, dass Lembach eine Stimme im Gemeinderat haben muss. In der Vergangenheit sei er nicht mit allem zufrieden gewesen, was gelaufen ist. Er wolle sich nun für Verbesserungen einsetzen.

Torsten Banholzer (Münchingen), 38 Jahre alt, ist Landwirtschaftsmeister und betreibt mit seiner Biogasanlage auch ein Nahwärmenetz in Münchingen. Wichtige Projekte im Dorf, wie beispielsweise die Erschließung eines neuen Baugebiets oder die Umsetzung des Feuerwehrbedarfsplanes will der aktive Feuerwehrmann und Freund der Vereine an entscheidender Stelle mit begleiten. Münchingen soll im Rat vertreten sein, meinte Banholzer, der sich klar gegen eine Abschaffung der Unechten Teilortswahl aussprach.

Drei Kandidaten aus Münchingen

Eine Stimme für Münchingen will auch Gerald Hogg sein. Auch der 38-jährige Elektroniker ist in etlichen Vereinen aktiv und will sich für eine positive Entwicklung des Ortsteiles stark machen. Im Falle seiner Wahl will er sich mit Herzblut einbringen. Der dritte Kandidat für Münchingen ist der 34-jährige Land- und Energiewirt Mathias Müller. Als Mitglied im Vorstand des BLHV, des Lagerhauses und der Feuerwehr ist ihm ein gutes Miteinander im Dorf sehr wichtig. An der Stellung entscheidender Weichen möchte er im Gemeinderat mitarbeiten.

Björn Kromer (Ewattingen) sieht in einer funktionierenden Dorfgemeinschaft ebenfalls ein Plus, das erhalten und gefördert werden muss. Der 39 Jahre alte Maurer- und Betonbauermeister bringt sich in etlichen Vereinen ein und sieht sich als ein Vertreter der Bürger aller Ortsteile Wutachs an. Sein Know-how bei Bauvorhaben will er im Gemeinderat einbringen.

Die Kandidaten wurden alle nominiert, auf der Liste werden sie in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. Die CDU stellt sich mit einem guten Team zur Wahl, war sich Burger sicher.