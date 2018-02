Bonndorf Der Männergesangverein Ewattingen freut sich über erfolgreiche Mitgliederwerbung

Zwei weitere Mitstreiter stoßen zum Männergesangverein Ewattingen. Vorsitzender Stefan Tröndle hofft auf weitere Neuzugänge.

Das stetige Rühren der Werbetrommel um neue Sänger, scheint sich für den Männergesangverein Ewattingen zu lohnen. So konnte Vorsitzender Stefan Tröndle in der Hauptversammlung mit dem Ewattinger Neubürger Josef Moser und Hans-Jürgen Büche aus Lausheim zwei neue Mitglieder in den Kreis der Sänger aufnehmen. Drei weitere Männer stehen als Gastsänger auf der Warteliste. Im Verein hofft man darauf, dass dieser in naher Zukunft zum MGV stoßen.

Der Vorsitzende appellierte, in den Bemühungen um neue Sänger für den Chor nicht nachzulassen. Vor allem an jüngeren Sängern ist man interessiert, liegt doch das Durchschnittsalter des Chors bei 64 Jahren. Die 26 aktiven Sänger des MGV Ewattingen kommen inzwischen aus Ewattingen, Münchingen, Bonndorf, Schwaningen und Lausheim. „Im MGV herrscht eine einzigartige Kameradschaft, sodass sich dort jeder wohlfühlen kann“, sagte Vorsitzender Stefan Tröndle über die Kameradschaft hinsichtlich der Mitgliedersuche des Vereins und dazu, was neue Mitglieder erwartet.