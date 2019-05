von lör

Der Abschied fällt ihm schwer, daran lässt Arvin Davitian keinen Zweifel. Nach nur einer Saison verlässt er den SV Ewattingen, um bei seinem Heimatverein BSV 07 Schwenningen als Trainer anzuheuern. Eigentlich sei er in Ewattingen noch nicht fertig gewesen, ein zweites Jahr sei durchaus eingeplant gewesen. Doch als ihn nun der Ruf aus Schwenningen erreichte, ließen ihn Herz und Verstand doch zu jenem Verein wechseln, bei dem er, abgesehen von eben diesem Abstecher in den Südschwarzwald, seine gesamte bisherige Fußballlaufbahn verbrachte.

Zumal der BSV 07 ihn schon vor Jahresfrist als Trainer haben wollte. Doch damals verstrich zu viel Zeit und schließlich hatte er bereits den Ewattingern seine Zusage gegeben. „Es fällt mir ungemein schwer, den SVE zu verlassen, denn ich hatte eine super Zeit hier“, betont der 35-Jährige, der im Herbst die Prüfung für den B-Trainer-Schein absolvieren wird. Gerade auch die hohe Wertschätzung, die ihm entgegengebracht worden sei, habe ihn sehr gefreut. In Schwenningen wartet eine Mammutaufgabe auf ihn, denn nach einer desaströsen Saison steigen die Nullsiebener, in glorreichen Zeiten in der Zweiten Liga spielend, erstmals in ihrer Vereinsgeschichte in die Kreisliga A ab. „Wir verlieren einen ganz hervorragenden Trainer, der die Mannschaft wieder einen Schritt nach vorne gebracht hat“, lobt SVE-Vorsitzender Stefan Kech die Arbeit des scheidenden Übungsleiters.

Mit etwas mehr Glück und dem ein oder anderen vermeidbaren Gegentreffer weniger, hätte man um den Titel mitspielen können, steht für Stefan Kech fest. „Auch menschlich hat es wunderbar gepasst, und wenn seine Frau Günay dabei war, hat niemand mehr mitgefiebert als sie“, sagt der Vereinschef.