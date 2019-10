von bär

Die Vorbereitungen gehen in die heiße Phase. Noch gut eine Woche, dann nehmen die Elferräte wieder den Ewattinger Burg-Saal ein und feiern am 2. November den vorzeitigen „11.11.“. Auf die Besucher wartet ein Kabarettabend, der sich vor allem an der 1200-Seelen-Gemeinde abarbeitet, aber immer auch den Bogen zu großen, aktuellen Themen schlägt. So haben sich die Elfer diesmal mit Greta Thunberg verbündet. Die Klima-Ikone aus Schweden und Gründerin der Jugendproteste „Fridays For Future“ prangt mit retuschierter Elferkappe auf den Flyern und Plakaten, die in diesen Tagen im Ort verteilt werden, und lädt zum „großen Saturday For Fasnet“.

Unter anderem folgende „waghalsigen Fragen“, soviel wird auf den Einladungen verraten, wollen die Elferräte auf der Bühne erörtern: „Markus Güntert macht Schluss mit Minigolf – Kommen jetzt die Fohrenberg Open? Andrea Meßmer lockt die SVE-Jugend nach Gladbach – Wer kann sie stoppen? Wolfgang Dornfeld baut Minihäuser für Senioren – Sind denn wenigstens die Mieten Maxi?“ Traditionell wird auch der Wutacher Gemeinderat in der Satire thematisiert. Gespannt darf man sein, wie Philipp Keller, Elfer-Chef und frisch gewählter Gemeinderat, mit seinem neuen Rollenkonflikt auf der Bühne umgehen wird.

Nicht mehr dabei sein werden beim „11.11.“ Frank Grieshaber und Alexander Hettich. Die beiden Elferräte erklärten nach 16 Jahren aus privaten Gründen ihren Rücktritt. „Das wird natürlich ein Nachspiel haben“, verspricht Narrenvater Florian Kech. Nach der Auflösung der Guggenmusik begibt sich der Elfer jedes Jahr auf die Suche nach einer Alternative. Diesmal wird der Männergesangverein einspringen. Was er aufführt, ist so geheim, dass noch nicht einmal der Veranstalter eingeweiht ist.

Der Termin: Kabarettabend „11.11.“ im Burg-Saal in Ewattingen am Samstag, 2. November, 20.11 Uhr. Der Eintritt ist frei.