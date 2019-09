von Juliane Kühnemund

Der Betreiber der Pension Fohrenberg in Ewattingen beabsichtigt, im Bereich des vorhandenen Minigolfplatzes zwei freistehende Ferienhäuser und ein Betriebsleiterwohnhaus zu bauen. Die Aufstellung des dafür nötigen vorhabenbezogenen Bebauungsplans wurde vom Wutacher Gemeinderat bereits in einer früheren Sitzung genehmigt. Das Verfahren läuft noch, der Plan ist noch nicht in Kraft.

Dennoch hat der Vorhabenträger bereits ein Baugesuch für die drei Gebäude eingereicht, das nun Thema in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Wutach war. Geplant sind demnach Gebäude in eingeschossiger Bauweise mit Satteldach und Terrasse. Vorgesehen ist außerdem auch ein kleiner Badeteich. Die Erschließung der Grundstücke ist gesichert. Die Zufahrt zu den Gebäuden soll von der Hauptstraße her erfolgen. Notwendige Parkplätze sind eingeplant.

Bau nicht mehr dieses Jahr

Rund um den Ratstisch gab es keine Bedenken gegen die vorgelegte Planung, eine Entscheidung über das Baugesuch könne aber noch nicht getroffen werden, weil das Bebauungsplanverfahren noch nicht abgeschlossen ist, teilte Bürgermeister Christian Mauch mit. Bis das Planwerk alle notwendigen Instanzen durchlaufen hat, werde es noch eine Weile dauern, „in diesem Jahr wird das Projekt nicht mehr verwirklicht werden können“, schätzte der Wutacher Rathauschef. Nichtsdestotrotz stellte er abschließend fest: „Hier handelt es sich um ein interessantes Vorhaben, auch für die touristische Entwicklung Ewattingens.“