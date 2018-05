Bonndorf Das Jahreskonzert des Musikvereins Ewattingen ist eine echte Herausforderung für das Orchester

Der Musikverein Ewattingen hat sich eine schwierige Aufgabe für ihr Jahreskonzert gestellt. Sie erhält Unterstützung von der Musikkapelle Tannheim.

Als Doppelkonzert mit der Musikkapelle Tannheim, Leitung Manuel Schwörer, gestaltet der Musikverein Ewattingen sein Jahreskonzert am Samstag 2. Dezember, um 20 Uhr in der Wutachhalle in Ewattingen. Geboten wird ein breites Spektrum moderner und zeitgenössischer Blasmusik. Unter anderem hat der Musikverein Ewattingen eine Komposition des Bonndorfer Dirigenten Patrick Egge unter dem Titel „The Foggy Island“ in seinem Konzertprogramm. Dessen Höhepunkt jedoch die Komposition „Celtic Flutes“ von Kurt Gäbele ist. Das Konzertstück, das in Richtung sinfonisches Blasorchester geht, beinhaltet ein Solo für zwei Querflöten, die von Lisa Thoma und Eva Maria Beringer gespielt werden. Eine Herausforderung an die Ewattinger Musiker wird die Komposition „Imagasy“ von Thiemo Kraas sein.

Beim Konzert des Musikvereines Ewattingen werden erstmals 15 Nachwuchsmusiker im Orchester der Großen mitspielen, nachdem diese im Herbst, nach dreijähriger Ausbildungszeit, das Jugendmusiker-Leistungsabzeichen in Bronze in Steinabad erfolgreich abgelegt haben. Diese in der Kapelle zu integrieren erforderte für Dirigentin Tamara Winterhalder und die Musiker eine intensive Probenarbeit. Neben den beiden wöchentlichen Probenterminen organisierte man zusätzlich ein dreitägiges Probenwochenende.

Verstärkung holte sich die junge Dirigentin bei ihrem Vater Willi Winterhalder, dem Dirigenten des Musikvereins Hubertshofen und dem Exdirigenten und heutigen Ehrendirigenten, des Musikvereins Ewattingen, Reinhard Mäder (Mundelfingen). Während Willi Winterhalder und Reinhard Mäder verstärkt mit den einzelnen Registern probten, oblag es Tamara Winterhalder, alles zu einem harmonischen Klangkörper zu formen. Keine leichte Aufgabe bei mehr als 50 Musikern.

Den ersten Programmteil wird die Musikkapelle Tannheim bestreiten. Vor der Programmpause, vor dem Auftritt des Musikvereins Ewattingen, finden noch diverse Ehrungen statt. Im Anschluss an die beiden Konzertteile werden die „Bachtalmusikanten“ des Musikvereins Ewattingen zur Unterhaltung und zum Tanz aufspielen.