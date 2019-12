von Juliane Kühnemund

Die Preise für die Nahwärmeversorgung Wutach werden jährlich geprüft und angepasst. Zum 1. Januar 2020 steigt der Arbeitspreis um 1 Euro je MWH, der Grundpreis wird ebenfalls um einen Euro je kW installierter Leistung erhöht. An das Nahwärmenetz der Gemeinde sind aktuell 63 Objekte mit einer Gesamtleistung von 1250 kW anschlossen. Dies beschloss der Gemeinderat.

Die Preise Der neue Preis im Tarif 2010: Arbeitspreis 79 Euro je MWH (plus 1 Euro). Grundpreis: 17 Euro jährlich je kW installierter Leistung (plus 1 Euro). Der neue Ppreis im Tarif 2016: Arbeitspreis 65 Euro/MWh (plus 1 Euro). Grundpreis: 34 Euro/kW installierter Leistung (plus 1 Euro).

Die Gemeinde Wutach betreibt die Nahwärmeversorgung im sogenannten „Regiebetrieb“ unter kaufmännischen Gesichtspunkten. Es wird eine Kostendeckung angestrebt, Gewinne sollen nicht erzielt werden, beziehungsweise wieder in den Betrieb investiert werden. Wie die Verwaltung bekannt gab, bilden die Preisänderungsklausel des Wärmeversorgungsvertrags und die Verordnung über allgemeine Bedingungen für die Lieferung von Fernwärme den rechtlichen Rahmen für die Preisanpassungen. Damit ist sichergestellt, dass das Wärmelieferungsunternehmen den Preis nicht einseitig bestimmen kann. Die Anpassung des Wärmepreises werde durch rein mathematische Formeln bestimmt und lasse keinen individuellen Spielraum.

Das sich die maßgebenden Indizes für Arbeitspreis und Grundpreis geändert haben, schlug die Verwaltung eine Preisanpassung vor. Das Gremium stimmte einstimmig zu.