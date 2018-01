Wutach/Ewattingen Bläserjugend des Musikvereins Ewattingen mit Nachwuchssorgen

Der Musikverein Ewattingen erarbeitet in einer Arbeitsgruppe neues Konzept. Angestrebt wird auch eine Kooperation mit Schule und Kindergarten. Versammlung wählt Joshua Dornfeld zum neuen Vorsitzenden.

Erfolgreiche Jugendarbeit wird in der Bläserjugend des Musikvereines Ewattingen geleistet. So schlossen im vergangenen Jahr 15 Jugendliche mit dem Jungmusiker-Leistungsabzeichen in Bronze ihre musikalische Grundausbildung ab. Sie konnten ab September in die Stammkapelle integriert werden, welche dadurch auf 51 aktive Musiker angewachsen ist.

Mit Joshua Dornfeld wurde ein neuer stellvertretender Vorsitzender gewählt. Selina Kramer übernahm von Samuel Mauch das Amt des Schriftführers und Sophia Dornfed von Lars Dornfeld jenes des Beirates. Annika Burger vertritt die Bläserjugend als Jugendvertreterin in der Vorstandschaft des Musikvereines. Vorsitzende der Bläserjugend ist Laura Barfod.

Die Bläserjugend, welche von Gerhard Baumgärtner musikalisch geleitet wird, zählt 41 Nachwuchsmusiker im Alter bis zu 27 Jahren. Das Durchschnittsalter liegt bei 18 Jahren. Unter ihnen befinden sich auch vier Jungmusiker des Musikvereines Lembach, deren musikalische Ausbildung die Bläserjugend des Ewattinger Musikvereines übernommen hat. Die besten Probenbesucher waren Moritz Baumgärtner, Franziska Wehinger, Viktoria Huber (jeweils 92 Prozent) Marius Schmidt und Leonie Wehinger (jeweils 96 Prozent).

In der Bläserjugend musste man die bittere Erfahrung machen, dass es immer schwieriger wird, Kinder und Jugendliche für Blasmusik zu begeistern. So konnten für den im Sommer vorigen Jahres begonnenen Ausbildungskurs legendlich fünf Kinder aus Ewattingen gewonnen werden. Um die Nachwuchsgewinnung in der Bläserjugend zu fördern und zu stärken, arbeitet man an einem neuen Konzept, dies die Ankündigung des MVE-Vorsitzenden Florian Keller. Hierzu wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, welche sich verstärkt des Themas annehmen wird. Angestrebt wird eine Kooperation mit Schule und Kindergarten.