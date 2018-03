Wutach Bergwacht Wutach und DRK Ewattingen ziehen Bilanz

Bergwacht Wutach und DRK Ewattingen blicken bei einer gemeinsamen Versammlung auf 2017 zurück. Die Aus- und Weiterbildung der Mitglieder gelten als wichtige Eckpfeiler.

Bei der gemeinsamen Hauptversammlung der Bergwacht Wutach und des DRK Ortsvereins Ewattingen zeigten sich beide Vorsitzenden zufrieden mit der derzeitigen Aufstellung der Vereine. Volker Krems (Bergwacht) und Lothar Schmidt (DRK Wutach) ermutigten alle ehrenamtlichen Helfer, sich weiterhin so zu engagieren wie im vergangenen Jahr und mit vollem Einsatz dabei zu bleiben.

Spenden ermöglichen Anschaffungen

Volker Krems hob einige Ereignisse hervor, die ihn besonders freuen. Durch Spendengelder und einen Zuschuss der Gemeinde konnte ein neuer Anhänger mit technischem Material für Rettungseinsätze finanziert werden. Erst kürzlich nahmen mehrere Mitglieder an einem Skilehrgang mit Winterprüfung auf dem Feldberg teil. Für Neumitglieder der Bergwacht ist dieser Lehrgang, bei dem das Skifahren mit einem Akia auf dem Rücken geübt wird, verpflichtend. Der Vorsitzende selbst und Georgina Treisch nahmen erfolgreich an der Pistenrettungsprüfung in Todtnauberg teil. Matthias Schübel wurde zum neuen Bereichsleiter der Region Waldshut und Schwarzwald/Baar gewählt.

Fortbildungen und Übungen sorgen für Sicherheit

Schriftführerin Anja Maier berichtete von Fortbildungen und Tagungen während des Jahres. Beim Ausbildungstag zur AED-Einweisung mit einer Funkausbildung an den neuen Digitalfunkgeräten in der Bergrettungswache nahmen die meisten der Mitglieder teil. Im April erhielt der gemeinnützige Verein eine Spende der Rothaus Brauerei. Beim Halt des Ökomobils an der Wutachmühle stellten einige Mitglieder den Schülern der Bonndorfer Schulen und der Grundschule Wutach die Aufgaben der Bergwacht vor.

Am 8. April war eine Rega-Übung am Räuberschlössle in Rothaus, an der die Wutacher sich beteiligten. Am 28. April wurde anhand von Fallbeispielen der Umgang mit Traumapatienten geübt. Am 22. Mai führte Martin Schwenninger die Mitglieder an einem Dienstabend durch die Wutachschlucht und sprach zum Thema Naturschutz. Bei einem Besuch der Kindertrachtengruppe Gündelwangen in der Bergrettungswache stellte der Verein sich vor, einige Mitglieder zeigten Übungen und es wurde gemeinsam gegrillt.

An einem Ausbildungswochenende im Juni wurde der Einsatz mit der Bergrettungstechnik geübt. Teil dieser Übung war die praktische Anwendung, die in Reiselfingen im Bereich des Kreuzwegs geprobt wurde. An einem Drehtag des SWR, der für die Reihe „Expedition in die Heimat“ eine Dokumentation über die Wutachschlucht drehte, zeigten Mitglieder der Bergwacht Übungen zum Einsatz im Ernstfall vor der Kamera. Beim Jubiläum der DLRG-Bonndorf im August wurden Schauübungen im Freibad vorgeführt.

Am 11. September fand eine Übung mit der Feuerwehr Lembach statt. Im Oktober bekam der Verein eine Spende aus dem Erlös des Lettenwegfests in Schwaningen überreicht. Ebenfalls im Oktober besuchte die Feuerwehr Göschweiler die Rettungswache. Einige Mitglieder nahmen an der Landesversammlung der Bergwacht in Bernau teil. Einige Tage später wurde dort eine Bereichsübung durchgeführt. Im Dezember bekam die Bergwacht eine Spende der Fürstenberg Brauerei und der Schwarzwälder Narrenvereinigung überreicht.

Zusammen mit dem DRK Wutach kam man im vergangenen Jahr auf 45 Ausbildungstermine. Die besten Probenbesucher von der Bergwacht und vom DRK waren Volker Krems, Tobias Haufschild, Stefan Moser und Fabian Zorn. Stefan Kluge stellte den Kassenbericht vor. Georgina Treisch und Agnes Baumgärtner prüften die Kasse.

Wahlen des Vorstands

Bürgermeister Christian Mauch leitete die Wahlen: Stefan Kluge und Tobias Haufschild wurden zu Delegierten für die Landesversammlung gewählt. Volker Krems überreichte eine Urkunde an Silvia Schmidt und ernannte sie zum Ehrenmitglied. Seit vielen Jahrzehnten ist sie für den Verein aktiv und oft im Hintergrund darum bemüht, dass alle kleinen Organisationsarbeiten und -aufgaben, und sei es das Kuchenbacken, erledigt werden.

Das DRK Ewattingen erhält Lob von Gemeinde und Feuerwehr

Der Vorsitzende des DRK Ortsvereins Ewattingen, Lothar Schmidt, dankte gleich im Vorfeld der Versammlung der Feuerwehr Ewattingen für die gute Zusammenarbeit und das harmonische Miteinander.

In Ewattingen gab es für das DRK 19 Einsätze, in Lembach einen Einsatz und in Münchingen zwei Einsätze, berichtete Volker Kems. Die Durchschnittszeit bis zum Eintreffen am Einsatzort wurde auf 3,5 Minuten verbessert. Lothar Schmidt war bei den meisten Einsätzen vor Ort.

Schriftführerin Anja Maier begann ihren Rückblick mit dem Einsatz als Sanitätsdienst an der Fasnet in Ewattingen. Im März wurde Volker Krems zum neuen Bereitschaftsleiter gewählt. Im Frühjahr und im Herbst sammelte der DRK-Ortsverein Ewattingen Altpapier in allen drei Gemeindeteilen Wutachs. Einige Mitglieder beteiligten sich an der Tunnelübung in Waldshut-Tiengen im Juni. Am 30. Juni fand der erste Blutspendetermin in der Wutachhalle statt, ein weiterer Termin folgte Ende Dezember. Die DRK-Kreisversammlung war am 6. Oktober in Grießen. Bei der Chilbiprobe war der Verein in allen drei Ortsteilen an den Übungen beteiligt.

Kassierer Stefan Kluge stellte den Kassenbericht vor. Georgina Treisch prüfte gemeinsam mit Agnes Baumgärtner die Kasse. Wolfgang Dornfeld, der als Gemeinderat anwesend war, lobte die vielfältige Arbeit des DRK und der Bergwacht und gestand, dass er bei der Jahresberichterstattung darüber gestaunt hatte, wie breit das Einsatzgebiet der Vereine mittlerweile sei.

Lob für vorbildliche Arbeit

Hans-Werner Schlett vom Kreisverband Waldshut lobte die vorbildliche Arbeit beider Vereine. Rettungsdienst sei täglich gefragt und es sei ein besonderer Verdienst, immer bereit zu sein und als Helfer zur Verfügung zu stehen. Er dankte Lothar Schmidt für sein großes Engagement im Verein und bei den Einsätzen. Den Mitgliedern Benjamin Koller und Georgina Treisch überreichte Hans-Werner Schlett eine Urkunde für fünfjährige Mitgliedschaft.

Für die Feuerwehrabteilung Ewattingen war Stefan Keller anwesend. Er dankte für die gute Zusammenarbeit und die Unterstützung bei Einsätzen. Die Helfer zeigten eine große Leistung, lobte er anerkennend. Bürgermeister Christian Mauch dankte allen Vereinsmitgliedern für ihre Bereitschaft und ihr Engagement. Er hob hervor, dass Bergwacht und DRK Wutach sehr gut aufgestellt seien.