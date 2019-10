von Juliane Kühnemund

Der Startschuss für das Projekt Miniwohnhäuser in Ewattingen ist gefallen. Der Wutacher Gemeinderat hat den dafür notwendigen Bebauungsplan „Frohnwiesen Ost“ in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Damit ist der Weg frei für Investor Wolfgang Dornfeld, sein Vorhaben für altersgerechtes und barrierefreies Wohnen zu verwirklichen.

Der Vorhabenträger Wolfgang Dornfeld beabsichtigt, im Herzen von Ewattingen maximal fünf Miniwohnhäuser zu errichten. Sie sollen je rund 50 Quadratmeter Wohnfläche plus Terrasse umfassen. Jeweils zwei Miniwohnhäuser sollen zusammengebaut, ein kleines Haus soll einzeln errichtet werden.

Mit dem Projekt verfolgt der Investor folgende Ziele: altersgerechtes und barrierefreies Wohnen, kosteneffektive Wohnbebauung, umweltgerechte und flächensparende Innenbereichsverdichtung und Nutzung von Brachflächen, die sich zur üblichen Wohnbebauung nicht eignen. Das Grundstück umfasst eine Fläche von rund 1866 Quadratmetern. Der Zuschnitt des Grundstücks, mit einer durchschnittlichen Tiefe von 15,50 Metern, eignet sich für eine „normale“ Wohnbebauung nicht – es ist zu schmal. Die Minihäuser mit einer Grundfläche von etwa zehn auf sechs Meter lassen sich aber verwirklichen, ohne die gesetzlichen Grenzabstände zu überschreiten.

Investor Wolfgang Dornfeld, der Grundstückseigentümer ist, ist überzeugt davon, dass es in Anbetracht des demografischen Wandels einen Bedarf an solchen Wohnmöglichkeiten in Ewattingen gibt. Ein Baugesuch für ein erstes Miniwohnhaus hat er eingereicht. Darüber kann nun entschieden werden, da die bebauungsrechtlichen Voraussetzungen geschaffen sind.

Bei der Fläche handelt es sich um ein sogenanntes Hinterliegergrundstück. Es befindet sich nordöstlich im Anschluss an den Parkplatz der Wutachhalle. Begrenzt wird die Fläche im Norden durch eine Grünfläche und die Bestandsbebauung entlang der Straße Auf dem Hinterbuck, im Süden durch die Bestandsbebauung der Schwimmbadstraße, insbesondere durch die Wutachhalle und die Grundschule.

Die Erschließung des Plangebiets erfolgt von der Seite der Schwimmbadstraße über den vorhandenen Parkplatz der Wutachhalle. Ein Anschluss an die vorhandene Wasserversorgung und die Abwasserentsorgung kann problemlos verwirklicht werden, war in der Gemeinderatssitzung zu hören. Der Vorhabenträger hat die Kosten für die Erschließung des Grundstücks zu tragen, ebenso die Aufwendungen für die Erstellung des Bebauungsplans mit Vorhaben- und Erschließungsplan.

Bislang wird das Grundstück als Garten genutzt, auf dem einige Obstbäume stehen. Um artenschutzrechtliche Bedenken gegen eine Nutzung als Wohngebiet auszuschließen, wurde ein Gutachten in Auftrag gegeben. Das Fazit des Gutachtens: Eine Beeinträchtigung von geschützten Tiergruppen könne mit hinreichender Sicherheit ausgeschlossen werden, da die Fläche kein geeignetes Lebensraumpotenzial aufweise. Der Verlust an Gehölzen durch die Bebauung könne durch Neuanpflanzungen ausgeglichen werden, die den vorhandenen Vogelarten wieder Lebensraum bieten, heißt es in der artenschutzrechtlichen Prüfung.

Am Ratstisch gab es keinen großen Diskussionsbedarf mehr, schließlich stand die Bebauungsplanung bereits mehrfach auf der Tagesordnung. Auf die erneute Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung waren keine Stellungnahmen eingegangen, informierte Bürgermeister Christian Mauch. „Das Planwerk ist also beschlussreif“, so der Rathauschef. Die Zustimmung des Gremiums erfolgte einstimmig. Christian Mauch sagte: „Der Weg ist frei, Vorhabenträger Wolfgang Dornfeld kann jetzt loslegen.“

Die Idee

Miniwohnhäuser sind ein Trend gegen die Wohnungsnot und für ein minimalistisches Leben, das aufs Wesentliche reduziert ist. Oft werden diese Wohnungen mit dem Begriff „Tiny House“ bezeichnet, weil die Idee des Lebens auf engstem Raum aus den USA stammt. Infrage kommen neben speziell gebauten kleinen Häusern, wie etwa Blockhütten, auch Bauwagen, Baumhäuser, Container oder alte Bunkeranlagen.