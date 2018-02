Bonndorf Außer Rand und Band: Landfrauen Ewattingen feiern ausgelassen Fasnet

Die Landfrauen Ewattingen feiern ausgelassen Fasnet. Unter dem Motto „Elfen- und Feenland“ tummeln sich Feen, Zwerge und allerlei verwunschene Figuren zur fetzigen Musik der Stühlinger „Hohenlupfen Combo“ im Burgsaal.

"Einen Bombenspass", wünschte die Vorsitzende der Ewattinger Landfrauen Sandra Fehrenbach den zahlreichen Närrinnen, die zur traditionellen Frauenfasnet in die Burg gekommen waren. Unter dem Motto „Elfen- und Feenland“ tummelten sich Feen, Zwerge und allerlei verwunschene Figuren zur fetzigen Musik der Stühlinger „Hohenlupfen Combo“. Die Tanzfläche war gleich von Beginn an gut gefüllt und die Frauen sparten auch nicht an stimmgewaltiger gesanglicher Unterstützung der Combo.

Wie es Tradition ist bei der Frauenfasnet, kann jede Frau etwas zum Spaß des Abends beitragen. So kamen sieben Vorstandsfrauen als die sieben Wochentage auf die Bühne und ließen die anderen Frauen eine Therapiestunde erleben. Der Sonntag zum Beispiel bemerkte, man solle schauen, dass der Samstag nicht mehr so viel säuft. Dies sei nämlich der Grund dafür, dass bei ihm nichts mehr los sei und er permanent Kopfschmerzen habe. Es war äußerst amüsant, wie Elfie Nosbüsch, Veronika Keller, Elvira Wehinger, Sandra Fehrenbach, Christine Morath, Martina Faller und Martina Merz diesen Sketch vortrugen und ganz in ihren Rollen aufgingen.

Viele Missverständnisse gab es beim Sketch von Nicolai Schmidt und Sandra Güntert, in dem Jeder eine Anzeige aufgab. Sie suchte einen Hund und er eine Frau fürs Leben. Beim Treffen kamen von ihr so heiße Fragen wie: „Ob er ihn dabei habe, ob er groß sei und schöne glänzende Haare habe und ob er bei guter Kost, noch wachsen könne“. Die zwei Frauen hatten die Lacher auf ihrer Seite.

Melitta Hofmeier, Karin Kienzle, Silke Bächle, Sandra Güntert und Nicola Schmidt an der Gitarre gaben noch einen musikalischen Beitrag zum Besten, der die lustige Stimmung des Abends noch weiter aufheizte.