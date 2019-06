von sk

Die C-Junioren der SG Ewattingen wollen am kommenden Wochenende eine Saison veredeln, die schon jetzt als außerordentlich erfolgreich eingestuft werden darf. Mit nur einer Niederlage und elf Siegen holten sie sich in der Kreisliga den Titel und steigen in die Bezirksliga auf. Dank eines deutlich besseren Torverhältnisses von 80:8 Treffern setzte sich die Mannschaft gegen den hartnäckigsten Verfolger Hinterzarten durch, der ebenfalls nur einmal verlor.

Entscheidend für den Aufstieg war der 4:0-Erfolg der Spielgemeinschaft mit Fußballern aus Ewattingen, Mundelfingen, Hausen vor Wald und Döggingen in der Rückrunde gegen die Hochschwarzwälder, die damit vom Platz an der Sonne verdrängt wurden. Auch im Bezirkspokal wurde der SVH im Halbfinale in seine Schranken gewiesen, und nun steht die SG Ewattingen im Finale. „Ein großartiger Erfolg, denn beim letzten Mal, als eine Ewattinger Mannschaft in einem Bezirkspokalendspiel stand, war ich noch ein Jugendlicher“, lacht Rainer Rothmund, Jugendleiter des SVE und mit Fred Schmidt, Martin Hogg und Haiko Retzke Teil des Trainer-Quartetts der C-Jugendlichen, das auch die zweite Mannschaft (Platz drei in der Kreisliga) betreut.

In der Tat, seine Erinnerungen täuschen den heute 46-Jährigen nicht. Im Jahr 1987 spielte die erste Mannschaft des SV Ewattingen gegen den SV Obereschach das Pokalfinale in Unadingen. Erst im Elfmeterschießen mussten sich die Blau-Weißen, die damals in die Kreisliga A aufstiegen, geschlagen geben. Und in eben diesem Obereschach finden nun am Samstag, 8. Juni, alle Finalspiele der Jugendteams im Bezirk Schwarzwald statt. Um 12.30 tritt die SG Ewattingen gegen den Bezirksligisten FC Bad Dürrheim an. „Keine Frage, ein schwerer Gegner, aber wir rechnen uns durchaus Chancen aus“, zeigt sich Rainer Rothmund zuversichtlich.

Bei der inoffiziellen Meisterschaftsparty am vergangenen Samstag, die nach dem letzten Saisonspiel und 9:0-Erfolg gegen Grafenhausen spontan organisiert wurde, meldeten viele Fans den Wunsch nach einer gemeinsamen Busfahrt zum Endspielort an. Und so wird es nach Aussage des SV Ewattingen wohl eine kollektive Anreise geben, die in eine kollektive Feier münden soll.