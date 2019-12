von Wolfgang Scheu

Vollgas-Ska-Punk in spanischer Sprache von Locos Estupidos und alternative Rock der Ewattinger „Hase-Mexer“ – das haben die Besucher der Rocknacht des SV Ewattingen in der Wutachhalle genossen. Dabei war das Programm reduziert: Die Band Lieber Anders musste kurzfristig wegen Krankheit absagen, somit standen mit Locos Estupidos und Rabbit Mex Machine nur noch zwei Bands beim „Weihnachtsrock“ auf der Bühne.

Der SV Ewattingen hat sich entschuldigt und das Eintrittsgeld spontan gesenkt, ein fairer Zug gegenüber den Musikfans. Die Stimmung heizten aber auch die beiden verbliebenen Bands kräftig an. Mit Vollgas gingen die Ska Punker von „Locos Estupidos“ in den ersten Teil des Abends. Die Bandmitglieder sind allesamt Schwarzwälder, doch Sänger Simon Matt singt schon seit mehr als zehn Jahren die Texte auf Spanisch. Satte Rhythmen gab es von Tobi Podeswa am Schlagzeug, Maximilian Jägler ergänzte die Klangkulisse am Bass – sie können die Bewunderung und die Nähe zu den Spaniern von „Ska-P“ nicht verbergen.

Den Anfang machten Locos Estupidos mit Vollgas Ska Punk in spanischer Sprache aus dem Schwarzwald. | Bild: Wolfgang Scheu

Auch wenn das Publikum am Anfang noch etwas dünn gesät vor der Bühne stand, die Fans spendeten begeistert Applaus, die Mundwinkel gingen nach oben. Später ließen sie sich anstecken vom Bewegungsdrang der Musiker auf der Bühne. Flo an der Posaune und der Trompeter Kurvi sprangen und tanzten spontan während ihrer Einlagen und in den Pausen. Die Finger von Jojo Scharf haben durch die harte Arbeit bei Kromer offenbar noch nicht gelitten. Er hat immer noch ein feines Gefühl für die Saiten. Seine Spielfreude überträgt sich auf die Kollegen auf der Bühne und auf die Musikfans. Das Lied „Locos Estupidos“ ist schon fast ein Ohrwurm, etliche im Publikum singen den Refrain mit.

Ein Heimspiel war das Konzert für die Musiker von Rabbit Mex Machine. Bewusst oder unbewusst sei einmal dahingestellt, aber die Band um Sänger Matthias Studinger ist in Ewattingen schlicht als „die Hase Mexer (Metzger)“ bekannt. Adrett in schwarzen Hemden und Hosen stehen sie auf der Bühne. Optisch erinnern sie an die Kaiser Chiefs oder Franz Ferdinand, die in England in den 90er und in den Nullerjahren den Alternative Rock wieder nach vorn brachten. Alternative Rock ist auch der Stil von Rabbit Mex Machine, allerdings made in Ewattingen und musikalisch mehr in der Nähe von den Foo Fighters.

Die „Hase Mexer“ gaben beim Konzert alles. | Bild: Wolfgang Scheu

Ihr Sound kam an diesem Abend gut an. Stefan Schäuble und Florian Schulz (beide Gitarre), Johannes Maier am Bass und Schlagzeuger Sebastian Böhler arbeiteten hart bis ans verschwitzte Ende, als die Fans „Drunk‘n Drive“ fordern. Doch betrunken heimgefahren ist wohl keiner, vor der Halle standen nicht viele Autos. Die meisten in der gut gefüllten Halle stammten wohl aus Ewattingen und sind zu Fuß gekommen. Der SV als Veranstalter ist mehr als zufrieden. Am Ende wagten sich die Besucher auch bis vor zum Bühnenrand und es war interessant zu sehen, dass Headbanging auch ohne lange Mähne funktioniert. Nicht nur die Hardcore-Fans aus Boll haben das bewiesen.