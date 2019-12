von Martha Weishaar

Auf 50 Friedhöfen in der Region gibt es ab 1. Januar 2020 Veränderungen. Der Ewattinger Bauunternehmer Armin Kienzle zieht sich nach zwölf Jahren aus einem bisherigen Geschäftsfeld, dem Ausheben von Gräbern, zurück. Die Suche nach einem Nachfolger gestaltete sich schwierig, doch in Oliver Benz aus Dittishausen fand Armin Kienzle schlussendlich jemanden, der diese Aufgabe künftig übernimmt.

Armin Kienzle war in 13 politischen Gemeinden mit insgesamt 50 Friedhöfen Totengräber, und zwar von Dogern über Grafenhausen, Ühlingen-Birkendorf bis Donaueschingen, Löffingen, Friedenweiler-Rötenbach sowie Lenzkirch und Schluchsee. Sein Nachfolger wird schwerpunktmäßig auf den Friedhöfen jenseits der Wutach tätig sein. Die Gemeinden im Landkreis Waldshut, in denen Armin Kienzle wirkte, haben anderweitige Lösungen gefunden, nachdem er vor einem halben Jahr seine Dienste kündigte.

Nur noch 30 Prozent Erdbestattungen

Es gibt einen eindeutigen Trend zu Verbrennungen, klassische Erdbestattungen machen derzeit noch 30 Prozent aller Bestattungen aus. Doch für diese 30 Prozent müssen nach wie vor Gräber ausgehoben werden. Die Totengräberei ist zwar ein alltägliches, dafür aber umso diffizileres Geschäft, das allen möglichen Wetterkapriolen trotzen muss. Erdarbeiten auf Friedhöfen erfordern zudem ein hohes Maß an Pietät und Geschick. Die Arbeiten erfolgen häufig auf engstem Raum, benachbarte Gräber dürfen nicht beschädigt werden. Nicht selten befinden sich im Erdaushub menschliche Überreste und Gebeine. Das bedingt unter Wahrung der gebotenen Würde eine sorgsame Behandlung.

Da in aller Regel Besucher auf den Friedhöfen sind, steht ein Totengräber bei seinem Tun immer unter Beobachtung. Aufträge werden mehr oder weniger ad hoc, also kaum planbar, erteilt. Üblicherweise werden Gräber am Tag vor der Beisetzung ausgehoben, es sei denn, Sonn- oder Feiertage zwingen zu einem frühzeitigeren Ausheben. Vorgeschriebene Tiefen von 1,50 bis 1,60 Meter, oder gar noch tiefer bei Gräbern, in denen Särge übereinander gebettet werden, machen die Arbeit im steinigen Untergrund der Baar- und Schwarzwaldgemeinden oft kompliziert. Auch Bodenfrost, der das Erdreich tiefer als 20 Zentimeter gefriert, stellt Totengräber vor Herausforderungen.

Ein gutes Nervenkostüm gefragt

Starke Regenfälle sind eine weitere Problemsituation. Armin Kienzle erinnert sich an einen Fall, als Regenwasser so schnell nachlief, wie er das Grab aushob. Da half nur noch eine leistungsstarke Pumpe. Eine weitere Aufgabe des Totengräbers ist es, Gräber wieder zu schließen. Wenn trauernde Angehörige noch während der Erdarbeiten erneut zum Grab möchten, führt dies gelegentlich zu unangenehmen Augenblicken. Manche Trauernde können den Totengräber nicht mal anschauen, während der seine Arbeit verrichtet. Und auch bei Exhumierungen oder Umbettungen braucht es den Totengräber, der je nach Lage ein gutes Nervenkostüm haben sollte.

Lange Wochenenden, etwa an Brückentragen, sollte man als Totengräber freizeittechnisch gar nicht erst planen. Und auch der Samstag ist häufig ein gewöhnlicher Arbeitstag. In Abwesenheitszeiten müssen Ersatzkräfte organisiert werden.

Armin Kienzle sieht aber auch die schönen Seiten dieser Tätigkeit. Auf Friedhöfen herrsche wunderbare Stille, der üppige Blumenschmuck schaffe Parkatmosphäre. Aus dem Geschäftszweig zieht er sich zurück, weil er zum einen auf seine Gesundheit achten muss, zum anderen sein Hauptaugenmerk auf den Bereich Hof- und Pflasterarbeiten legen möchte.

Neuland für Nachfolger

Der Nachfolger Oliver Benz wagt mit dem Ausheben von Gräbern den Schritt in die Selbstständigkeit. Der Zimmermann und Nebenerwerbslandwirt, der momentan als Kraftfahrer tätig ist, betritt Neuland. Unterstützt wird er dabei von seinem Vater, der als Steinmetz mit Friedhofskultur bestens vertraut ist.