von Juliane Kühnemund

Anna Conradie ist 17 Jahre alt. Sie kommt aus Südafrika, aus der Metropole Johannesburg, und das dortige pulsierende Leben hat sie seit einigen Wochen mit dem eher beschaulichen Dasein in Ewattingen getauscht. Was veranlasste die 17-jährige Südafrikanerin dazu, ins kleine Schwarzwalddorf zu kommen?

„Ich wollte Deutschland kennenlernen und die deutsche Sprache“, sagt die junge Frau im Gespräch und ergänzt, dass sie deshalb die Angebote des Freundeskreises Südafrika (FSA) studiert habe, eine Organisation, die den Austausch von deutschen und südafrikanischen Schülern ermöglicht. Schüleraustausche über den Freundeskreis Südafrika bietet auch das Fürstenberg Gymnasium in Donaueschingen an, und die Familie Kühnle aus Ewattingen, deren Tochter das dortige Gymnasium besucht, hatte Interesse an diesem Austauschprogramm. „Wir haben uns als Gastfamilie beworben“, erläuterte Esther Kühnle, die – selbst aus London stammend – gerne Jugendlichen aus fremden Ländern eine vorübergehende Heimat bietet.

Ewattingen über Google ausgewählt

Anna Conradie wiederum hatte sich per Internet über die möglichen Gastfamilien und die Regionen informiert und natürlich habe sie dann auch Ewattingen gegoogelt. „Irgendwie hat mir der Ort gefallen“, sagt sie und was sie unbedingt kennenlernen wollte, war Schnee. Nicht zuletzt wegen des ihr bislang völlig unbekannten Schnees sei ihre Wahl dann auf die Region Schwarzwald gefallen – fernab von den anderen Südafrikanerinnen, die ebenfalls nach Deutschland gereist waren, allerdings eher in den Norden, in die Region um Hamburg.

Auch wenn der Schnee bislang Mangelware war, Anna fühlt sich in Ewattingen wohl und in der Gastfamilie bestens aufgehoben. Den neuen Schulkameraden in der zehnten Klasse des Fürstenberg-Gymnasiums hat sie bereits in drei Präsentationen ihr Heimatland näher gebracht. „Wir tragen in der Schule Uniformen, Mädchen und Buben gehen getrennt zur Schule und der Schulbesuch kostet Geld“, erzählt sie und fügt noch an, dass in Südafrika Linksverkehr herrscht – die erste Busfahrt hier zur Schule nach Donaueschingen sei von daher schon sehr ungewohnt gewesen.

Alles ein großes Abenteuer

„Es ist hier alles ein großes Abenteuer“, sagt Anna Conradie erfrezt, zumal Esther Kühnle mit der jungen Südafrikanerin auch viele Ausflüge unternimmt: Natürlich steht da auch der Feldberg auf dem Programm, oder der Rheinfall. Und viel Spaß haben die Besuche auf großen Weihnachtsmärkten gemacht. Heimweh an Weihnachten? Nein, meint die 17-Jährige, und erklärt, dass in Südafrika Weihnachten ganz ähnlich gefeiert wird wir hier, allerdings: „Die Christbäume sind Fake-Bäume“, sprich, sie sind nicht echt, denn Tannen und Fichten suche man in Südafrika vergeblich.

Am 8. Januar heißt es für Anna Conradie nach vier Wochen wieder Abschied nehmen, dann geht es für die Schülerin zurück nach Südafrika. Die 17-Jährige freut sich aber jetzt schon auf den Gegenbesuch ihrer neuen Gast-Schwester aus Ewattingen, die im nächsten Jahr aufbricht, um Südafrika kennenzulernen.

Informationen zum Austausch über den Freundeskreis Südafrika gibt es im Internet (www.fsa-youthexchange.de).