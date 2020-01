von Juliane Kühnemund

Was bewegt sich im Jahr 2020 in der Gemeinde Wutach? Einen Ausblick aus kommunaler Sicht gab Bürgermeister Christian Mauch beim Neujahrsempfang in der voll besetzten Gänsbachhalle in Münchingen. Zwei Großprojekte werden demnach das neue Jahr prägen: Die Sanierung der Wutachhalle und die Fortsetzung des Breitbandausbaus.

3,8 Millionen Investitionssumme

„Wer heute nichts tut, lebt morgen wie gestern.“ Dieses Zitat sei das Leitmotiv gewesen, nach dem das Arbeitspaket für 2020 geschnürt worden ist, sagte der Wutacher Rathauschef und gab bekannt, dass sich die Ausgaben im Investitionshaushalt 2020 auf stolze 3,8 Millionen Euro summieren werden. „Das ist zweifelsohne ein sehr ambitioniertes Investitionsvolumen für eine kleine und ertragsschwache Gemeinde“, sagte Christian Mauch und er betonte, dass man bei der Finanzierung einer solchen Summe auf Zuschüsse angewiesen sei.

Der Musikverein Ewattingen sorgte für die musikalische Umrahmung. | Bild: Juliane Kühnemund

Auf Zuschüsse, Beiträge und Kostenersätze wird man auch zurückgreifen können. Insgesamt fließen 1,8 Millionen Euro in die Gemeindekasse, informierte Mauch. Rund zwei Millionen Euro wird die Kommune aber aus eigener Kraft finanzieren müssen. „Dies wird nicht ohne neue Kredite möglich sein“, kündigte der Bürgermeister an.

Finanzielle Lage

Insgesamt gibt die finanzielle Lage Wutachs aber durchaus Grund zur Zuversicht. Obwohl auch 2018 und 2019 kräftig investiert wurde und ein Kredit von 500.000 Euro aufgenommen werden musste, hat die Kommune mehr Rücklagen auf dem Konto als Schulden. Nach Informationen von Christian Mauch liegt der Schuldenstand bei 549.125 Euro, die Höhe der Rücklagen beträgt rund 858.700 Euro. Die aktuelle Pro-Kopf-Verschuldung Wutachs liegt mit 456 Euro noch unter dem Landesdurchschnitt (587 Euro pro Einwohner/Gemeinden bis 2000 Einwohner).

Projekte 2020

Das größte Projekt, das im Jahr 2020 angegangen werden soll, ist die Erweiterung und Generalsanierung der Wutachhalle in Ewattingen. Mit geschätzten Gesamtkosten von 2,6 Millionen Euro stellt die Hallensanierung einen echten Kraftakt für die Gemeinde dar. Für 2020 sind in einem ersten Finanzierungsabschnitt 1,27 Millionen Euro im Haushalt eingestellt, auf der Einnahmenseite (Zuschüsse) stehen 606.100 Euro. „Wir erwarten die Baugenehmigung im Januar, im Mai soll es dann losgehen mit dem Bau“, gab Bürgermeister Christian Mauch bekannt.

Weiter geht es auch mit dem Breitbandausbau. Hier ist bereits 2019 einiges gelaufen, 2020 stellt die Gemeinde weitere 1,43 Millionen Euro (Zuschuss 581.400 Euro) zur Verfügung. „Die Digitalisierung ist in fast allen Lebensbereichen unaufhaltsam auf dem Vormarsch“, sagte Mauch. Wutach sei dann mit einem Höchstgeschwindigkeitsnetz ganz vorne mit dabei.

Aber auch abseits von Hallensanierung und Breitbandausbau wird das Leben in Wutach 2020 nicht stillstehen. So soll die Erschließung des Neubaugebietes in Münchingen in Angriff genommen werden. 230.000 Euro stehen dafür im Haushalt zur Verfügung, auf der Einnahmenseite sind 100.000 Euro eingeplant. „Baubeginn wird im Frühjahr sein“, sagte Christian Mauch.

Auf der Agenda steht ferner die Ersatzbeschaffung für ein Feuerwehrfahrzeug, das bereits 35 Jahre auf dem Buckel hat. Der Kauf eines neuen Fahrzeugs (350.000 Euro) ist aber abhängig von Zuschüssen (272.000 Euro) und diese sind bis dato noch nicht bewilligt.

In Planung ist die Ausweisung eines Gewerbegebietes in Ewattingen. Hier muss die Kommune noch die entsprechenden Flächen erwerben. Die Mittel für den Grunderwerb sind im Vermögenshaushalt eingestellt. Kleinere Beträge stehen ferner für die Abwasserbeseitigung, den Ausbau der Straßenbeleuchtung „Im Zinken“, den Straßenbau allgemein, das Nahwärmenetz und für freies WLAN in öffentlichen Gebäuden zur Verfügung.

Für etwa 65.000 Euro sollen verschiedene Geräte, Maschinen und Ausrüstungsgegenstände erworben werden für Bauhof, Feuerwehr, Kindergarten, Grundschule und Gemeindeverwaltung. Unterm Strich summieren sich die Ausgaben auf 3,83 Millionen Euro. Knapp 1,8 Millionen Euro lassen sich über Zuschüsse finanzieren.

Weitere Themen

Wie Mauch noch weiter ausführte, wird sich die Verwaltung im Jahr 2020 noch mit einem Bauleitplan und einem Erschließungskonzept für das Gebiet Bogenrücken beschäftigen, außerdem wird das Generalentwässerungskonzept überarbeitet. Themen werden zudem der Anschluss der Deponie Münchingen an die Ortskanalisation und die Hangbefestigung zwischen L 171 und Steige in Ewattingen sein. Für Letzteres ist das Land Baden-Württemberg zuständig.

Rahmenprogramm

Stimmungsvoll musikalisch umrahmt wurde der Neujahrsempfang der Gemeinde vom Musikverein Ewattingen. Dass dieser – trotz zahlreicher Auftritte in den vergangenen Tagen – in recht großer Besetzung angetreten war, freute den Bürgermeister und auch die Gäste. Als erfreulich bezeichnete es Christian Mauch auch, dass Tamara Winterhalter nach einer schöpferischen Pause erstmals wieder den Taktstock beim MV Ewattingen führte. Über den weiteren Verlauf des Neujahrsempfangs werden wir noch berichten.