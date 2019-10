von Ralph Seifermann

Auch in diesem Jahr hieß es wieder „Wutach bewegt – geführte Radtouren in und um Wutach“. 27 Radler aller Altersklassen aus den drei Wutacher Ortsteilen Ewattingen, Münchingen und Lembach trafen sich bei schönstem Herbstwetter am Bildhüsli, um von dort aus zu drei unterschiedlichen Radtouren aufzubrechen.

Es wurden eine anspruchsvolle Tour für Mountainbiker, eine Familientour und erstmals eine E-Bike-Tour angeboten. Elf Radfahrer starteten zusammen mit Joachim Hogg (Münchingen) zur Familientour, die über Bonndorf, wo man an der Eisdiele Rast machte, weiter über das Tiefental nach Boll führte. Danach ging es den Berg hoch nach Münchingen und von dort aus weiter nach Ewattingen.

Die acht E-Biker fuhren zusammen mit Ralph Seifermann aus Lembach über Überachen nach Achdorf und machten dort einen kurzen Zwischenstopp im Haus des Gastes. Anschließend machte man einen Abstecher zu den Schleifenbachwasserfällen unterhalb von Blumberg und fuhr wieder zurück nach Achdorf. Von dort aus ging es über die Wellblechstraße, wo man der Mountainbike-Truppe begegnete, und weiter nach Fützen, Grimmelshofen, Weizen und Lembach ebenfalls nach Ewattingen.

Armin Burger aus Ewattingen führte die acht Mountainbiker an, die über Lembach nach Weizen radelten. Dort fuhren sie beim Sto-Parkplatz über den „Wizemer Steg“ und auf der Schweizer Seite weiter bis nach Grimmelshofen, Fützen und über die Wellblechstraße nach Achdorf. Nach der letzten Steigung über Überachen kamen sie gut am Ziel in Ewattingen an. Im Gasthaus „Burg“ trafen sich dann alle Radler zum gemütlichen Abschluss und man hatte bei einem leckeren Essen Zeit zum Austausch. Am Ende kamen alle zu dem gleichen Resultat, dass es wieder ein sehr schönes und ein tolles Erlebnis war, das die Gemeinschaft förderte.