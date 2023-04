Die Vorsitzende Sabrina Bächle hat zur Hauptversammlung der Landfrauen Nöggenschwiel begrüßt. Es wurde Elisabeth Trötschler gedacht, die für 60-jährige Mitgliedschaft geehrt worden wäre und Anfang des Monats gestorben ist. Mary-Ann Cesare berichtete über die Aktivitäten 2022. Die Rosentage sowie der Spaghetti-Plausch waren Höhepunkte. Tanja Böhler berichtete über den Stand der Kasse. Diese wurde laut den Kassenprüferinnen Bettina Albrecht und Beate Schneiderhan einwandfrei geführt.

Bürgermeister Jan Albicker bedankte sich bei den Frauen für ihr Wirken und lobte den gelungenen Generationenwechsel im vergangenen Jahr. Außer die Kassiererin Tanja Böhler hatte der komplette Vorstand die Ämter niedergelegt. Ein junges, motiviertes Team bemüht sich darum, Traditionen zu bewahren und nötige Veränderungen bestmöglich umzusetzen. Dazu wurden an der Versammlung einige Themen erklärt und diskutiert. Die Frauen haben viel vor. Derzeit beginnen die Vorbereitungen auf die Rosentage am zweiten Juliwochenende. Außerdem unternehmen alle einen Ausflug an den Schluchsee.

Im Herbst steht wieder ein Spaghetti-Plausch an, beim Hüttenzauber steuern die Landfrauen Leckereien bei. Auch wird wieder das Adventsfenster organisiert. Im vergangenen Dezember wurde dies zum ersten Mal in Nöggenschwiel von den Landfrauen initiiert. An jedem Abend zwischen 1. und dem 24. Dezember wird ein Fenster von Einwohnern gestaltet, manchmal gibt es zu essen und zu trinken. Die Idee ist, die Gemeinschaft zu stärken und alle zusammenzubringen. Zudem wurden Geschenke an die Frauen mit runden Geburtstagen verteilt.

Neu ist, dass man bereits mit 50 Jahren und nicht erst mit 60 Jahren zum Ehrenmitglied ernannt wird. Somit wurden folgende Landfrauen geehrt: Helga Störkle (60 Jahre), Lucia Bächle (59 Jahre), Elfriede Presch (57 Jahre), Sigrid Moser (55 Jahre), Agnes Walde

(52 Jahre), Ruth Probst, Hildegard Hilpert, Ursel Villinger und Rosi Geng (alle 50 Jahre). Alle bekamen eine Urkunde mit Geschenk.