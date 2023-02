Der Gemeindewald ist eines der Hauptthemen in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Weilheims gewesen. Dies stand im Zusammenhang mit einem Förderprogramm und dem Blick auf den Gemeindewald aus wirtschaftlicher Sicht. Weilheims Wald soll Schritt für Schritt fit für die Zukunft gemacht und ökologisch aufgewertet werden, deshalb hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen, sich für das Programm „Klimaangepasstes Waldmanagement“ zu bewerben und einen Antrag auf die damit verbundene Bundesförderung zu stellen.

Die Fördersumme

Bei einem positiven Bescheid erhält Weilheim jährlich 18.000 Euro für zehn Jahre. Voraussetzung ist die Erfüllung von zwölf Kriterien. Zentral sind dabei die Erfassung, Kennzeichnung und Dokumentierung von 900 Habitatbäumen im Gemeindewald und die Stilllegung von rund neun Hektar Waldfläche für 20 Jahre. Die Zahl der nötigen Habitatbäume und die Größe der Stilllegungsfläche ist von der Fläche des jeweiligen Gemeindewalds abhängig.

Der Gemeindewald

Weilheim verfügt über knapp 180 Hektar Gemeindewald. Für die Fläche, in der 20 Jahre lang keine Holznutzung stattfinden darf, ist ein Waldgebiet östlich von Nöggenschwiel unterhalb des Hohfluhfelsens als ideal ausgemacht worden. Unter anderem, weil dieses Gebiet bereits Naturschutzgebiet ist. Tom Grabinski vom Kreisforstamt hat in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats das Programm ausführlich vorgestellt. Er und auch Weilheims Revierförster Gregor Allgeier sehen die vom Gemeinderat beschlossene Beantragung der Förderung positiv und die Umsetzung der Kriterien als gut machbar an.

Weilheims Revierförster Gregor Allgeier informierte in der Sitzung über den Gemeindewald Weilheim: Im Rahmen von Wiederbewaldungsmaßnahmen wurden 2022 in der Gemeinde Weilheim rund 1500 Bäumchen in acht verschiedenen Arten gepflanzt, die mit Blick auf den Klimawandel sinnvoll sind: vor allem Ahorne und Buchen. Finanziert wurden sie zu zwei Dritteln durch Spenden, zu einem Drittel durch Fördergelder. Es wurde laut Allgeier bei der Holzernte ein Überschuss von rund 27.500 Euro erwirtschaftet.

Für 2023 rechnet er nur noch mit rund 7000 Euro Überschuss. Dies unter anderem bedingt durch einen zu erwartenden Rückgang beim Holzeinschlag, ausgelaufene Fördergelder und nötige Waldwegeinstandsetzungen. „Ich kann nicht einmal mit Sicherheit sagen, dass 2023 die Kosten durch die Einnahmen gedeckt sein werden und es ist offen, was der Käfer macht“, sagte Allgeier. Über die weiteren Tagesordnungspunkte informieren wir in einem separaten Artikel.