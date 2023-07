wird ab Sonntag die neue Bushaltestelle „Weildorf, Bachstraße“ in Salem angefahren. Sie befindet sich in Fahrtrichtung Beuren, kurz vor dem Ortsausgang, wie der Verkehrsbund Bodensee-Oberschwaben (Bodo) in einer Mitteilung schreibt. Bedient wird die Haltestelle vom Linzgaubus (Linie 7397, Heiligenberg – Beuren – Salem Bahnhof – Mühlhofen – Oberuhldingen). Die Busse fahren täglich von früh bis spät im Stundentakt. Am Bahnhof in Salem bestehen Anschlüsse zum Zug in die Richtungen Friedrichshafen und Überlingen. In Oberuhldingen erreichen die Fahrgäste die Buslinien 100 und 7395 in Richtung Nussdorf und Überlingen sowie in Richtung Meersburg und Friedrichshafen. Auch einzelne Schulbusse der Linie 7381 halten an der neuen Haltestelle. Weitere Verbesserung im Raum Salem: Die Haltestelle „Salem, Bildungszentrum“ wird ab Sonntag wieder von allen Taktfahrten bedient. Bild: Bodo