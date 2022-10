von Ursula Freudig

Die Bürger Weilheims müssen ab kommendem Jahr mehr für das Wasser bezahlen. Der Gemeinderat beschloss in seiner jüngsten Sitzung im Feuerwehrhaus Weilheim eine entsprechende Änderung der Wasserversorgungssatzung. Die Verbrauchsgebühr steigt von bisher 2,15 Euro auf 3 Euro pro Kubikmeter Wasser. Hinzu kommen ebenfalls höhere Zähler- und Grundgebühren. Bei einem Wasserverbrauch von 100 Kubikmetern im Jahr bedeutet dies, dass ab Januar 2023 im Monat 9,50 Euro mehr bezahlt werden müssen.

Die letzte Erhöhung der Wassergebühren liegt elf Jahre zurück. Laut Gemeinderat sind vor allem in den vergangenen drei Jahren die Kosten deutlich gestiegen. „Wir wollen keinen Gewinn erzielen, aber unsere Kosten müssen gedeckt werden und wer viel investiert und saniert wie wir, dessen Kosten sind zwangsweise hoch“, sagte Bürgermeister Jan Albicker in der Sitzung. Unumgänglich nannte er die Gebührenerhöhung. Nach einem regen Austausch folgten die Gemeinderäte dieser Einschätzung und die Satzungsänderung wurde beschlossen. Auf ihrer Internetseite hat die Gemeinde die neue Gebührenordnung ausführlich dargestellt und erklärt.

Ein Großprojekt Weilheims mit Blick auf die Wasserversorgung ist der Neubau des Hochbehälters Steinrüsche zwischen Bierbronnen und Nöggenschwiel. Der Bau geht voran, in der Sitzung wurden vier weitere Gewerke an Firmen vergeben. Weiterer Tagesordnungspunkt war der Antrag der Genossenschaft „Lädele Weilheim“, die zur Reduzierung der Stromkosten eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach ihres Gebäudes in der Dietlinger Straße 6 anbringen will. Zur Finanzierung der Anlage erhält die Genossenschaft von der Gemeinde ein zinsloses Darlehen in Höhe von 20.000 Euro für zehn Jahre, Tilgungsrate 2000 Euro im Jahr.

Der Laden in Nöggenschwiel, der vom Verkehrsverein betrieben wird, verfolgt das gleiche Ziel und hat bereits ein Darlehen über die gleiche Summe zu den gleichen Konditionen vom Gemeinderat bewilligt bekommen.