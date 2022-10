Weilheim vor 4 Stunden Warum sich Bürgermeister Jan Albicker für seinen Job keine bessere Gemeinde vorstellen kann Jan Albicker hat am 1. Oktober 2018 sein Amt als Bürgermeister von Weil-heim angetreten – vier Jahre seiner achtjährigen Amtszeit sind also um. Er verrät, was er alles geschafft hat und was er noch vor hat.

Bürgermeister Jan Albicker an seinem Schreibtisch im Weilheimer Rathaus – er freut sich auf die kommenden vier Jahre, in denen er für Weilheim weitere Projekte voranbringen und umsetzen will. | Bild: Ursula Freudig