von Bettina Ebi

Mirjam Herrmann aus Wutöschingen arbeitet nun auf der Gemeindeverwaltung in Weilheim. Sie hat den Arbeitsplatz von der langjährigen Mitarbeiterin Doris Isele aus Weilheim übernommen. Mirjam Herrmann bringt viel Verwaltungserfahrung mit. Nach einer Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten beim Landratsamt Waldshut war sie war mehr als 20 Jahre bei der Gemeinde Wutöschingen beschäftigt. Dort war sie im Einwohnermelde- und Passamt, im Bauamt sowie in der Friedhofsverwaltung tätig. Außerdem erstellte sie Broschüren, kümmerte sich um das Amtsblatt und war die Sekretärin des Bürgermeisters.

Der Werdegang

Danach war sie Ausbilderin und Bildungsberaterin bei der Kaufmännischen Berufsbildungsstätte des DHV. Sie betreute dort Auszubildende und bot Firmenschulungen und Ähnliches an. Zudem war sie mitbeteiligt am Aufbau und der Betreuung von digitalen Angeboten aufgrund der Corona-Situation. Außerdem war und ist Mirjam Herrmann freiberuflich tätig als Nachhilfelehrerin und Dozentin für verschiedene Bildungseinrichtungen und übernimmt Arbeiten im Bereich Grafikdesign.

Hobbykünstlerin

Mirjam Herrmann malt außerdem. Seit 2006 hat sie ihre Kunstwerke immer wieder in verschiedenen Ausstellungen präsentiert, unter anderem in Gernsbach und Baden-Baden. Viele Ausstellungen fanden im Umkreis statt, so in Wutöschingen, Lauchringen, Schluchsee, Waldshut und 2016 auch in Nöggenschwiel an den Rosentagen. In den Räumen der Gemeinde Weilheim konnte man 2009 auch ihre Bilder bewundern.

Die Aufgaben

Mirjam Herrmann ist im Rathaus in Weilheim für den Bereich im Bürgerservice (Meldewesen, Ausweis- und Passwesen, Gewerbe, Wahlen, Fundsachen, Zentraler Informationsdienst) sowie nach dem Standesamtslehrgang im Juli auch für Tätigkeiten im Standesamt verantwortlich. Die neue Arbeit macht ihr Spaß und sie freut sich auf viele weitere Kontakte mit den Bürger aus der Gemeinde Weilheim, sobald die Kontaktbeschränkungen wieder lockerer werden.