Vier Tage lang stellte der Musikverein Weilheim ein gigantisches Bezirksmusikfest zum 150. Jubiläum auf die Beine. Täglich strömten tausende Besucher nach Schnörrigen und wurden von den Musikern mit bester Laune empfangen und mit wunderbaren wechselnden Programmpunkten unterhalten.

Über den Musikverein Der Musikverein Weilheim wurde im Jahre 1873 gegründet und ist seither ein fester Bestandteil in der Gemeinde Weilheim. Rund 50 Musiker musizieren aktiv in dem Verein, der von Dirigent Jörg Murschinski geleitet wird. Vorsitzender ist Martin Gamp aus Weilheim. Das besondere 150. Jubiläum mit Bezirksmusikfest in Weilheim-Schnörringen verzeichnete jeden Tag weit über tausend Besucher.

Die Weilheimer machten alles möglich, um den Gästen mit ihrem Besuch ein tolles Erlebnis zu bieten.

Donnerstag und Freiitag

Bereits der Auftakt am Donnerstag war ein grandioser Festtag. Am Freitag startete nach einem Kindernachmittag das Handwerkervesper.

Für beste musikalische Unterhaltung sorgte die Trachtenkapelle Brenden und die Trachtenkapelle Berau. Danach begann der große Brassabend mit Brassanas und den Brotänen Herdepfl. Das volle Festzelt feierte gemeinsam die großartige Musik bis tief in die Nacht.

Die Newcomer Band Brasanas brachte mit einzigartigem Sound die Bühne in Schnörringen zum Beben. Danach spielten die Brotäne Herdepfl hervorragende Brass Dance Music. Die Gäste feierten bis tief in die Nacht. | Bild: Bettina Ebi

Party pur am Samstag

Am Samstag stand das nächste Highlight auf dem abwechslungsreichen Programm: Zuerst kam DJ Valentino Volta und sorgte für einen tollen Partystart. Danach heizte der junge österreichische DJ Toby Romeo den über tausend Besuchern im Festzelt kräftig ein. Die Partygäste waren begeistert von dem jungen DJ, der das Festzelt viele Stunden zum Beben brachte.

Der Sonntag

Am Sonntagvormittag waren die Mitglieder des Musikvereins schon früh wieder auf den Beinen. Ein weiterer gigantischer Tag stand bevor: Los ging es mit einem Festgottesdienst mit Pater Titus Eichkorn. Musikalisch gestaltet wurde die Messe vom Musikverein Gaiß-Waldkirch. Und dann spielte der Musikverein Gurtweil zum Frühschoppenkonzert auf. Vor dem Festumzug spielte zudem das Jugendorchester von Weilheim schöne Lieder.

Der Musikverein Aichen kam auch gerne nach Weilheim-Schnörringen, um mit den Weilheimern das besondere Jubiläum zu feiern. | Bild: Bettina Ebi

Nun säumten sich die Gäste entlang der Straße und freuten sich über gute Unterhaltung von den Vereinen des Bezirkes bei herrlichem Sonnenschein. Auch die Kita Sonnenschein aus Weilheim war dabei. Die Kinder verkleideten sich als schöne leuchtende Sonnen.

Die Kita Sonnenschein war am Festumzug mit dabei. Die kleinen Sonnenscheine erfreuten die Zuschauer am Wegesrand. | Bild: Bettina Ebi

Das Nachmittagskonzert gestaltete die Trachtenkapelle Nöggenschwiel, der Musikverein Aichen und der Musikverein Brunnadern-Remetschwiel.

Die Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Weilheim haben an diesem Wochenende beeindruckendes geleistet. Hier auf dem Bild von links: Alois Boll, Ralf Huber, Oliver und Martin Gamp | Bild: Bettina Ebi

Mit diesem gigantischen Fest haben die Weilheimer Musiker sowie alle Helfer gezeigt, was mit einer tollen Dorfgemeinschaft und guter Kameradschaft alles möglich ist.

Und hier sind die Bilder:

Weilheim Bilder vom 150jährigen Jubiläum des Musikvereins Weilheim