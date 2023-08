„Es war ein tolles Treffen mit sehr interessantem Programm“, schreibt Heinz-Peter Lakner vom Förderverein für die Partnerschaft Baden-Weilheim über den Besuch in der französischen Partnerstadt. Immerhin seien rund 70 Personen aus Weilheim nach Baden gereist und hatten viel Freude am 31. Austausch. Sehr schön sei gewesen, dass auch zahlreiche Jugendliche dabei waren, die ein separates Jugendprogramm mit Badener Jugendlichen genossen. Auch zahlreiche Familien mit Kindern waren dabei, sodass der Nachwuchs für die wichtige Weiterführung des Partnerschaftsgedankens gesichert zu sein scheint.

Der Bus, mit dem auch der Musikverein Weilheim anreiste, kam pünktlich in Baden an und wurde herzlich empfangen. Nach einer kurzen Ruhepause spielte am Nachmittag eine Auswahl Weilheimer Fußballer gegen Badener (5:4 für Weilheim). Parallel fand ein Boule-Turnier mit gemischter Besetzung statt. Am Abend gab es einen Empfang im Gemeindezentrum mit Abendessen und Musik des Musikvereins Weilheim, der bei den Gastgebern großen Anklang fand. Die Weilheimer genossen dann den Auftritt der Musikgruppe Bagad Baden mit bretonischen Tänzen.

Ein Höhepunkt war am nächsten Tag die Teilnahme am Festival Interceltic (keltische Musik) in Lorient mit Musikern aus dem keltischen Raum und Übersee. Am dritten Tag sollte die Fête des Battages (eine Art Erntedankfest) gefeiert werden. Da die Böden und Wiesen durch viel Regen unbegehbar waren, wurde die Veranstaltung ersetzt durch Musikdarbietungen, begleitet durch bretonische Trachten und Tänze. Der Nachmittag wurde genutzt für den Besuch des mittelalterlichen Bergstädtchens Rochefort und Ausflüge. Abends organisierte das Badener Komitee ein Essen mit Musik und Tanz. Am vierten Tag besuchten die Musiker die Île-aux-Moines (eine Insel im Golf du Morbihan), während die anderen Weilheimer etwas mit ihren Gastfamilien unternahmen. Der Abschied viel schwer.