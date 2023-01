von Bettina Ebi

Die Mitglieder der Trachtenkapelle Nöggenschwiel haben sich zur Hauptversammlung getroffen. Annika Bächle begrüßte alle Anwesenden und Martina Jehle verlas den Schriftführerbericht. Glanzlichter des vergangenen Vereinsjahrs waren die Rosentage, an denen die Trachtenkapelle einen Stand hatte und auch musikalisch mitwirkte. Weiter standen Auftritte in Berau am Erntefest und in Bernau bei Holzbau Bruno Kaiser auf dem Programm. Den Kassenbericht verlas Carolin Flum. Die Kasse wurde von Jutta Schäfer und Margrit Böhler geprüft.

Gemeinderat Stefan Ebi leitete die Wahlen, bei denen weitreichende Veränderungen anstanden. Das Dreier-Vorstandsteam Annika Bächle, Dominique Bächle und Christian Gamp stand nicht weiter für das Amt zur Verfügung. Alle drei haben den Vorsitz 2021 übernommen. Auch Schriftführerin Martina Jehle gab ihr Amt nach acht Jahren Tätigkeit ab.

Nun führt ein neues Dreierteam die Trachtenkapelle Nöggenschwiel: Matthias Leber, Simon Leber und Hannes Walde leiten künftig den Verein, der aus knapp 60 Mitgliedern besteht. Neue Schriftführerin ist Katja Fehrenbacher. Lukas Eckert ist neuer Beisitzer für Magnus Walde. Er wirkte sechs Jahre im Vorstand mit, ein Jahr als Stellvertreter und fünf Jahre als Beisitzer. Carolin Flum bleibt Kassiererin, Martin Leber und Daniela Gutmann bleiben Beisitzer. Notenwarte sind künftig Alexandra Boll, Gabriel Schäfer und Jonas Oberle. Bisher hatten diese Aufgabe Klara und Freddy Geng inne. Stefan Ebi überbrachte Dankesworte der Gemeinde.

Dirigent Robert Rüegsegger blickte in Richtung Konzert am 18. März: „Ich möchte, dass wir einen spannenden Konzertvortrag machen. Die Gäste möchte ich abholen mit unserer Musik.“ Die Mitglieder werden in den nächsten Wochen in vielen Proben und mit einem Probenwochenende das Konzert im Haus des Gastes in Höchenschwand vorbereiten. Annika Bächle bedankte sich bei Rüegsegger für seine Tätigkeit und seinen Einsatz, besonders für die Notenauswahl: „Vielen Dank, dass Du auch immer die Noten besorgst und uns spendest.“ Das Essen und Trinken für die Anwesenden spendierten Ehrenmitglied Theo Bächle und seine Frau Margret. Zum Abschluss wurde den scheidenden Vorstandsmitgliedern mit Applaus für den Einsatz gedankt.