Ein voller Erfolg gewesen ist das Jubiläumskonzert des Musikvereins Weilheim in der voll besetzten Nägeleberghalle in Weilheim. Der Höhepunkt war neben der gelungenen Auswahl der Stücke von Dirigent Jörg Murschinski ein eigens für den Verein komponiertes Stück des Luxemburger Komponisten Marco Pütz, der krankheitsbedingt nicht am Konzert teilnehmen konnte. Unter den zahlreichen Gästen waren auch Bürgermeister Jan Albicker mit Ehefrau. Beim Konzert wurden vier Musiker für ihre 40-jährige Tätigkeit im Musikverein geehrt.

Durch das Programm führte Madeleine Huber-Tröndle. Der Vorsitzende Martin Gamp begrüßte die Zuschauer. Er freue sich, dass nach drei Jahren wieder ein Konzert stattfinden könne: „Musik ist mehr als ein schöner Zeitvertreib, Generationen kommen zusammen durch die Liebe zur Blasmusik.“ Neben den Blasinstrumenten, darunter das Fagott, gespielt von Bernd Vorholt, bestachen auch die Schlagzeuger und der Kontrabass, gespielt von Gabi Frey, mit ihrem Können und fügten sich harmonisch in das Orchester ein.

Den Anfang im Programm machte ein Marsch: „Generations Fanfare“ von Otto M. Schwarz. Das zweite Stück, der flotte Marsch „Review“ von John Philip Sousa, war ein Marsch aus dem Gründungsjahr des Musikvereins. Dann folgte die kurzweilige Suite „In Ihe Forest Of The king“, eine dreiteilige Suite mit den Stücken „The Ferret“, „The Laurel Grove“ und „King Dagobert“ von Pierre La Plante. Die drei überaus unterschiedlichen Teile bestachen durch ihre teils verspielten, teils verträumten Anteile und den dritten Teil, eine Jagdgesellschaft, die besonders ausgelassen und fröhlich wirkte.

Das Stück „Evolution for Winds“, eine Uraufführung und Auftragskomposition des Musikvereins Weilheim von Marco Pütz, überraschte immer wieder mit kreativen, eigenwilligen und abwechslungsreichen Kompositionen. „Sedona“ von Steven Reineke verhieß Lagerfeuerromantik und ungestüme, galoppierende Pferde in der Prärie. Der Marsch der belgischen Fallschirmjäger von Pierre Leemans, arrangiert von Charles Wiley, war ein ungewöhnlicher Marsch, der eher melodiös daher kam.

Einen Hauch von Schottland brachte dann „Merida, Legende der Highlands“ von Philipp Sparke, ein Stück, das keltische und schottische Elemente vereinte. „A Tribute To Sammy Davis Jr.“, eine Hommage an den amerikanischen Künstler mit Ohrwürmern wie „The Candy Man“, folgte. Den Schlusspunkt bildete erneut ein Marsch: „Mein Regiment“ von Hermann Ludwig Blankenburg, bei dem das Publikum begeistert mitklatschte und eine Zugabe verlangte. Mit „The Wellerman“ und „Greensleves“ verabschiedeten sich die Musiker endgültig von einem begeisterten Publikum. Die Musiker haben ein Konzert der Extraklasse geboten.