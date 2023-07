Der TUS Weilheim hielt jüngst seine jährliche Hauptversammlung im Gasthaus Adler in Weilheim ab. Die Vorsitzende Ulrike Stüber begrüßte alle Mitglieder, besonders Ehrenvorstand Bernhard Walde. Nach einer Schweigeminute und Ehrungen verlas Ulrike Stüber den Tätigkeitsbericht. Insgesamt 40 Personen haben im vergangenen Vereinsjahr Sportabzeichen absolviert. Die Urkunden wurden, verbunden mit Glückwünschen von Ulrike Stüber an die anwesenden Mitglieder verteilt. Höhepunkte des Vereinsjahres waren das Kinder- und Jugendsportfest, das Bezirksmusikfest bei dem die Mitglieder dem Musikverein halfen, die traditionelle Nikolausfeier und das erste Kinderturnfest in der Nägelenberghalle. Dieses war von der Markgräfler-Hochrhein-Turnjugend initiiert worden.

Der Verein Der TUS Weilheim wurde 1968 gegründet. Vorsitzende ist Ulrike Stüber, ihre neue Stellvertreterin Stefanie Dietsche-Moosmann. Der TUS bietet täglich verschiedene Turnangebote für Sportbegeisterte in jedem Alter an. Weitere Informationen gibt es unter: www.tus-weilheim.de

Die stellvertretende Vorsitzende Astrid Stempel übernahm den Tätigkeitsbericht der Übungsleiter. Sie lobte die 22 Übungsleiter die in den Sportstunden ein abwechslungsreiches Programm bieten, sich immer weiterbilden und soziale Kontakte pflegen. Auch appellierte Astrid Stempel an die Übungsleiter, Kurse zu besuchen und Lizenzen zu erwerben, die Kosten werden vom Verein übernommen. Großen Dank sprach sie für den unermüdlichen Einsatz und vielfältiges Angebot an alle Engagierten aus.

Den Kassenbericht verlies Manuel Welte. Die Kasse wurde zur Zufriedenheit von Andreas Dietsche und Patricia Stegmeyer geprüft. Die Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig. Bei den Wahlen wurde die Vorsitzende Ulrike Stüber für zwei Jahre wiedergewählt. Stefanie Dietsche-Moosmann wird stellvertretende Vorsitzende und ist für ein Jahr gewählt. Schriftführerin Theresia Winkler-Flügel, Organisatorin Dagmar Hespeler, Gerätewart Klaus Stüber sowie die Beisitzer Jana Steffen, Selina Stürzl und Udo Hespeler sind für zwei Jahre gewählt. Beisitzerin Bianca Vögtlin wurde für ein Jahr gewählt. Die Übungsleiterinnen Katharina Baumgartner, Aileen Flum und Sarah Probst wurden mit Dank verabschiedet.