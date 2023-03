Die Trachtenkapelle Nöggenschwiel veranstaltet am Samstag, 18. März, um 20 Uhr im Haus des Gastes in Höchenschwand ihr Jahreskonzert. Das Motto lautet „Unsere Musik bewegt“. Die rund 50 Akteure haben mit ihrem Dirigenten Robert Rüegsegger ein Programm zusammengestellt, bei dem alle in den Genuss von Musik kommen, die sie begeistert.

Seit Wochen üben die begeisterten Musikanten für ihr erstes Konzert seit 2019. Alle freuen sich, dem Publikum einen tollen Hörgenuss zu bieten. Stücke wie „Hindenburg“ von Michael Geisler, „Celebration and Dance“ von James Swearingen sowie „Der Spaziergang im Park“ von Pavel Stanek sollen die Gäste im ersten Teil ebenso begeistern wie „Schwabendland“ von Kurt Gäble und der „Florentiner Marsch“ von Julius Fucik. Im zweiten Teil erwartet die Besucher nebst Ehrungen ebenfalls Unterhaltung vom Feinsten. „On My Way“ von Phil Collins, „Der Jubiläumsmarsch“ von Otto Wimmer sowie „Ai se eu te pego“ von Michel Teló, „Hemmige“ von Mani Matter runden das abwechslungsreiche Programm ab. Durch das Programm führt Stefan Ebi. Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden sind erwünscht.