von Bettina Ebi

Der Verkehrsverein Nöggenschwiel hielt kürzlich seine Hauptversammlung im Gasthaus Kranz ab. Vorsitzender Andreas Leber begrüßte alle Anwesenden.

Im vergangenen Vereinsjahr starben zwei wichtige Personen: zum einen Ursel Raff, die Stiftungsgründerin war, und Gründungsmitglied des Verkehrsvereins, Eugen Ebi. Nach einer Schweigeminute stellten die Rosenhoheiten Vanessa Gentner (Rosenkönigin) und Lina Keßler (Rosenprinzessin) den Vereinszweck vor.

Weiter ging es mit dem Bericht der Protokollführung. Dieser wurde von Andreas Leber für die verhinderte Kathrin Schupp vorgetragen. Zehn Vorstandsitzungen fanden im vergangenen Vereinsjahr statt. In diesen ging es hauptsächlich um die Organisation der Rosentage am zweiten Juliwochenende 2022.

Diese waren nach der coronabedingten Pause ein voller Erfolg. Großes Thema ist auch die Suche nach neuen Rosenpflegern. Außerdem bekam das Rosendorf neue Straßenschilder. Der Kassenbericht wurde von Ralf Schmid vorgetragen. Die Kassen wurden zur vollen Zufriedenheit von Andreas Presch und Robert Böhler geprüft.

Der Jahresbericht vom Lädele Nöggenschwiel, das vom Verkehrsverein betrieben wird, stellte Geschäftsführer des Lädeles, Mark Leber, vor. Er konnte ein leichtes Umsatzplus verkünden, appellierte aber weiterhin an die Nöggenschwieler, das Lädele zu nutzen.

Die Leiterin der Tourist-Information, Heidi Hilpert, stellte die Übernachtungszahlen vor. Während Corona sind diese gefallen, derzeit ist aber wieder eine Steigerung zu sehen. 14 Führungen von Gruppen wurden durchgeführt, außerdem wurde ein Bouleplatz eingeweiht.

Der Karl-Tröndle-Pfad wurde saniert und eine E-Tankstelle am Dorfeingang installiert, die im Laufe des Jahres 2023 in Betrieb genommen wird. Auf Facebook und Instagram gewinnt das Rosendorf immer mehr Follower, hieß es in der Sitzung.

Rosenbeauftragter Lothar Tröndle hielt Rückblick und Ausblick. Derzeit arbeiten etwa 90 Personen in den öffentlichen Anlagen. Das sind circa 1300 Stunden, die ehrenamtlich geleistet werden. Der Großteil dieser Helfer ist jedoch schon älter als 60 Jahre. Langfristig braucht es viele jüngere Rosenpfleger, um den Erhalt des Rosendorfes zu sichern, erklärte Tröndle.

Der Verein Der Verkehrsverein Nöggenschwiel hat derzeit 154 Mitglieder. Vorsitzende sind Andreas Leber und Bastian Schulz aus Nöggenschwiel. Der Verein übernimmt Aufgaben, die der Förderung des Tourismus der Gemeinde Weilheim mit allen Ortsteilen dienen. Außerdem setzt er sich für die Pflege und den Erhalt des örtlichen Brauchtums, der Landschaft, der Kulturstätten und für die Verschönerung der Ortsbilder sowie für eine angemessene Infrastruktur im Rosendorf ein, die sowohl Einwohnern und Gästen dient.

Im Frühjahr und im Herbst gab es ein gemeinsames Rosenpflegen mit anschließenden Treffen wie Grillfest und Oktoberfest. Dies wurde gut angenommen und verband die Arbeit mit schönen Stunden. Außerdem waren die Rosenpfleger zu einem Tagesausflug nach Neuenburg eingeladen. Alle Rosenpfleger und die, die es hoffentlich bald werden, dürfen auf die Aktivitäten in der kommenden Saison gespannt sein.

Andreas Leber dankte Lothar Tröndle stellvertretend für alle Rosenpfleger für die wertvolle Arbeit mit einer Flasche Rosenschnäpsle.

Die Entlastung des Vorstands übernahm Gemeinderat Wilfried Schäfer. Alle knapp 50 anwesenden Mitglieder waren sich einig, dass der Vorstand beste Arbeit geleistet hat. Wilfried Schäfer bedankte sich für die gute Arbeit, die der Verein und insbesondere der Vorstand leisten.

Der Verkehrsverein hat für das kommende Jahr das Ziel, neue Mitglieder zu werben, neue Rosenpfleger zu motivieren und schöne Rosentage vom 8. bis 10. Juli 2023 zu organisieren. Vorsitzender Andreas Leber freut sich mit seinem Team und Mitgliedern auf ein erfolgreiches neues Vereinsjahr mit herrlich blühenden Rosen.