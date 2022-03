von Sandra Holzwarth

Der Verein

Der Kapellenverein St. Florian Remetschwiel zählt aktuell 62 Mitglieder, die sich um Erhalt und Pflege der Kapelle kümmern.

Die Veranstaltung

Der Kapellenverein St. Florian lädt Menschen aller Generationen, die sich der Kapelle verbunden fühlen, zu einer Benefizveranstaltung für die neue St. Florians-Skulptur ein. Bewirtung und kreative Beiträge, Musik, Unterhaltung sowie Kreativaktionen sind an diesem Tag geplant. Zwischenmenschliche Begegnung unter der Schutzsphäre des St. Florians-Patrons sollen einen nachhaltig wirkenden Eindruck hinterlassen und Impulse der Friedfertigkeit in dem kleinen Kosmos der näheren und ferneren Kapellengemeinde fördern, erklärt der Verein. Mit einem möglichen Preisgeld aus dem Vereinswettbewerb und den Erlösen aus der Benefizveranstaltung soll ein Anbau an die Kapelle als Windfang und Aufstellplatz für eine aus einem Nachlass gespendete St. Florians-Skulptur gebaut werden. Von seinem neuen Standort aus soll der Schutzpatron dann künftig auf die Menschen, ihr Sicherheitsbedürfnis, ihr Selbstvertrauen und Zuversichtlichkeit wohltuend zurückwirken.

Der Verein in der Pandemie

Insgesamt habe der Verein Corona gut überstanden. Die Kapelle war und bleibt ein Ort des Friedens und der Zusammenkunft. Die Menschen seien froh gewesen, einen Ort besuchen zu dürfen, an dem sie eine Kerze entzünden und ihre Gedanken niederschreiben konnten. In der Kapelle ist ein Buch hinterlegt, in das jeder seine Gedanken, Wünsche und Sorgen schreiben kann. Zudem wurden auch viele bemalte Steine an der Kapelle abgelegt.

Beim zwölften gemeinsamen Vereinswettbewerb loben die Sparkasse Hochrhein und das SÜDKURIER Medienhaus 30.000 Euro für nachhaltige Veranstaltunsgkonzepte aus. Welche der 47 Teilnehmer in den Genuss eines Preisgeldes kommen, entscheiden die Leser.

