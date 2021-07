von Manfred Dinort

In elf Monaten, von August 2020 bis Juni 2021, haben sich die Schadflächen in den Wäldern des Kreises Waldshut um 24,5 Prozent ausgeweitet. Das wurde im Rahmen des Modellprojekts Südschwarzwald durch Studien der Landes-Forstverwaltung (LFV) in Zusammenarbeit mit der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Freiburg festgestellt. Bei der Waldbegehung mit Forstminister Peter Hauk stellten Mitarbeiter der LFV an Stationen anhand von Schautafeln die strategischen Ansatzpunkte des Modellprojekts vor.

Weilheim Lösungssuche zur Waldschadensbewältigung: Peter Hauk fordert mehr Geld und Personal Das könnte Sie auch interessieren

„Grundsätzlich geht es uns darum, Unterstützung und Hilfestellung für Waldbesitzende im Landkreis Waldshut, sowohl in der Schadensbewältigung als auch in der Wiederbewaldung, zu leisten“, erklärte Anja Peck, Leiterin der Forstdirektion am Regierungspräsidium Freiburg. Im Grundsatz gehe es auch darum, „Strategieüberlegungen und Lösungsansätze hinsichtlich ihrer Übertragbarkeit auf andere Regionen zu prüfen“. An der ersten Station wurde mit einer Schautafel und Satellitenaufnahmen die Entwicklung der Schad- und Freiflächen aufgezeigt, die im Kreis Waldshut, trotz anhaltender Regenfälle, nochmals deutlich zugenommen haben und weiter wachsen.

Hochrhein/Südschwarzwald Preisexplosion auf dem Holzmarkt beschäftigt Waldbesitzer, Sägewerker und Holzbauunternehmen Das könnte Sie auch interessieren

In einem zweiten Schritt erfolgen die Validierung und die Erfassung von Zusatzinformationen auf den Freiflächen zu verschiedenen Kriterien, etwa der Naturverjüngung, den Anteilen der Baumarten und der verdämmenden Vegetation. Die Erkenntnisse sind für das Modellgebiet in der App „WaldExpert“ integriert und abrufbar.

Kreis Waldshut So will Minister Peter Hauk die angespannte Lage auf dem Holzmarkt entschärfen Das könnte Sie auch interessieren

An der nächsten Stationen ging es um die Übertragbarkeit auf andere Gebiete, zunächst auf den Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. Weitere Themen waren die Prognosen zur Borkenkäferentwicklung und der Einsatz von Vollerntern und Fällköpfen bei der Räumung der abgestorbenen Fichtenwälder. Wünschenswert wäre auch die Einrichtung eines Lehrpfades („Der Wald im Klimawandel“), um die Bevölkerung zu informieren, zu sensibilisieren und das Bewusstsein zu schärfen. Ergänzend könnte auch eine Lehrpfad-App angeboten werden.