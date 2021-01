von Bettina Ebi

Pater Titus Eichkorn feierte in Nöggenschwiel einen feierlichen Gottesdienst mit den Sternsingern. Drei Ministranten, welche aus einer Familie kommen, konnten im Gottesdienst als Sternsinger mitwirken. Außerdem begleitete die Familie Kraft die Messe mit Gesängen. In die Häuser konnten die Sternsinger leider in diesem Jahr nicht gehen, um die frohe Botschaft zu verkünden. Doch gab es die Möglichkeit, einen Segensaufkleber für die Türen zu erhalten.