Sie haben ausgefallene Namen wie Mimbo, Donato, Barco, Toukan, Atchoum und Talcahuano und sind regelmäßig auf Tour durch den Remetschwieler Wald. Sie sind langbeinige und langhalsige „Schönheiten“ mit samtenen dunklen Augen, die sich entspannt am Halfter von Menschen über Stock und Stein führen lassen.

Oder ist es vielleicht eher umgekehrt? Lamas sind sanftmütige, aber auch sehr selbstbestimmte Wesen. Wenn sie auf den Wanderungen auf etwas treffen, das ihnen schmeckt, – Himbeerblätter beispielsweise – legen sie in aller Selbstverständlichkeit eine Pause ein. Und der Mensch an ihrer Seite lässt sich darauf ein.

Schön in der Reihe: Bei den Lama-Wanderungen im Remetschwieler Wald Richtung Albtal geht es immer gesittet und entspannt zu. | Bild: Ursula Freudig

Bei den Lama-Wanderungen geht es um viel mehr und um anderes als um das Ablaufen einer bestimmten Strecke in einer bestimmten Zeit. Es geht um die besondere Beziehung, die zwischen Lama und Mensch auf den Wanderungen in der freien Natur gespürt und erlebt werden kann.

„Schau einem Lama nicht zu tief in die Augen, du könntest dich verlieben“, zitiert Julia Satzer einen in Lama-Halter-Kreisen gängigen Ausspruch. Frank Tröndle und ihr gehören die sieben Lama-Hengste und drei Lama-Wallache, die wie sie selbst, in Remetschwiel ihr Zuhause haben.

„Die Lamas strahlen eine große Ruhe aus, sind dabei aber immer hellwach und laufen sehr elegant.“ Lama-Wanderin Toni Marie Benz aus Bad Säckingen mit Atchoum. | Bild: Ursula Freudig

Ein offener Stall und eine rund einen Hektar große Weide am Ortsrand steht den Lamas zur Verfügung. Es handelt sich um sogenannte Wooly-Lamas, die im Gegensatz zu den Classic-Lamas ein wolligeres Fell haben. Einmal im Jahr werden sie geschoren, oft nur am Bauch. Die Wolle wandert im privaten Umfeld der beiden Lamabesitzer als Füllmaterial in Kissen und Decken.

Julia Satzer und Frank Tröndle sind beide voll berufstätig. Die Lamas sind ihr großes Hobby. Sie schwärmen von ihrem tollen, besonderen Charakter. Als neugierige, sensible, gelassene, freundliche, selbstbewusste und elegante Tiere, die Ruhe ausstrahlen und immer mit Bedacht an die Dinge rangehen, als eine perfekte Mischung aus Menschenbezogenheit und Unabhängigkeit beschreiben sie ihre Lamas.

„Es war einfach schön zu sehen, wie sensibel die Tiere auf die Kinder reagiert haben.“ Julia Satzer über die Reaktion der Lamas auf Weilheimer Vorschulkinder. | Bild: Ursula Freudig

Das Paar bietet sommers wie winters unter dem Namen „Schwarzwald-Lamas“ in den Wäldern Remetschwiels Lama-Wanderungen in verschiedenen Versionen an, zum Beispiel auch mit Plausch beim Stall, mit Dünne, Most oder Apfelsaft, Glühwein oder Punsch.

Paar züchtet auch Lamas

In Albbruck betreiben Julia Satzer und Frank Tröndle zusätzlich eine Lamazucht und verkaufen Jungtiere. 13 Stuten und aktuell drei Jungtiere leben dort derzeit auf dem ehemaligen Pferdehof der Eltern von Frank Tröndle.

Rund um Lamas und Alpakas Gattung und Heimat Lamas sind wie Alpakas Kleinkamele der Gruppe der Neuweltkameliden, die, im Gegensatz zu Altweltkamelen, keinen Höcker haben. Lamas können bis zu 25 Jahre alt werden und haben, wie alle Kamele, eine gespaltene Oberlippe und Sohlenpolster. Sie sind keine Kuscheltiere, sondern als Distanz- und Fluchttiere auf einen gewissen Abstand bedacht. Ihre Heimat sind die südamerikanischen Anden, wo sie vielfach als Lastentiere gehalten werden, bei Alpakas steht die Wollgewinnung im Vordergrund. Unterschied zu Alpakas Lamas sind deutlich größer und kompakter als Alpakas und haben lange, bananenförmige Ohren, während Alpakas kleinere, spitze Ohren haben. Ausgewachsene Lamas wiegen 110 bis 170, Alpakas 50 bis 90 Kilogramm. Einsatzmöglichkeiten Lamas werden wie auch Alpakas als Hobby-, Freizeit- und Zuchttiere und besonders Alpakas, wegen ihrer feinen Wolle, auch als Nutztiere gehalten. Sie treten sehr sicher, aber bodenschonend auf, sodass sie zunehmend auch als Landschaftspfleger zum Einsatz kommen. Wegen ihrer sanften, ruhigen Art, sind sie für therapeutische Zwecke geeignet.

In Albbruck begann alles. Es war für das Paar klar, dass nach Aufgabe des Pferdehofs wieder Tiere her mussten. Zuerst dachten sie an Esel, aber auf einer Messe machten sie die Bekanntschaft mit Alpakas und Lamas. Sie entschieden sich für die im Vergleich zu Alpakas lauffreudigeren Lamas.

„Das Laufen ist unglaublich beruhigend, man ist sehr konzentriert auf sich und das Tier und nimmt die Natur trotzdem wahr.“ Lama-Wanderin Sonja Wassmer aus Wehr mit Mimbo. | Bild: Ursula Freudig

Mit ungezähmten Tieren fingen Satzer und Tröndle an. In Kursen lernten die beiden, wie man Lamas zähmt und zum Laufen am Halfter bringt. „Man braucht etwas Geduld bei der Ausbildung, aber oft sind die Tiere, die am Anfang etwas schwierig sind, am Schluss die besten“, erzählt Frank Tröndle.

2018 fing das Paar mit der Zucht an, mit den Wanderungen auf gewerblicher Ebene haben sie erst vergangenes Jahr gestartet. Da Satzer und Tröndle unter der Woche arbeiten, finden die Wanderungen meistens am Wochenende statt.

„Anfangs dachte ich, die Lamas könnten etwas zickig sein, aber sie sind sehr ruhig, zahm und feinfühlig.“ Lama-Wanderin Mirjam Schlatterer aus Todtmoos mit Barco. | Bild: Ursula Freudig

Eine Ausnahme war kürzlich der Besuch von Vorschülern des Weilheimer Kindergartens. Mit den Kindern ging es nicht auf Wanderung, aber beim Stall konnten sie die Lamas besuchen und durch einen Hindernisparcours führen. Auch für Julia Satzer war dies etwas Besonderes: „Es war einfach schön, zu sehen, wie sensibel die Tiere auf die Kinder reagiert haben.“

Lamas können aber auch anders. Die Fähigkeit zu spucken, teilen sie mit allen Kamelen, Menschen haben aber kaum etwas zu befürchten. „Spucken ist eher eine Kommunikationsform der Lamas untereinander, wenn sie sich, was besonders beim Fressen passieren kann, zu nahe kommen“, erklärt Julia Satzer. Höchstens wenn sie mutwillig geärgert oder sie Menschen als Resultat falscher Sozialisation als Artgenossen wahrnehmen würden, könnten ihre Schneuzer auch schon mal einen Menschen treffen.

Sie lieben ihre Lamas: Frank Tröndle und Julia Satzer vor ihrem Stall in Remetschwiel. | Bild: Ursula Freudig

Dies und vieles mehr erzählt Julia Satzer zur Einführung vor den Wanderungen, die zumindest in der Umgebung außergewöhnlich sind. Auf der Internetseite www.schwarzwaldlamas.de stellen sich Julia Satzer und Frank Tröndle mit ihren Tieren und Angeboten vor.