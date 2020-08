von sk

Wie die Polizei am Montag angibt, war gegen 15.30 Uhr ein 33-jähriger Seat-Fahrer in Fahrtrichtung Höchenschwand unterwegs. In einer Linkskurve habe er die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist von der Fahrbahn abgekommen. Dort kollidierte er erst mit einem Verkehrsschild und anschließend mit einem Baum. Der 33-Jährige habe dabei nur leichte Verletzungen erlitten, so die Polizei.