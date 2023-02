In seiner jüngsten Sitzung verabschiedete der Weilheimer Gemeinderat den Haushaltsplan für das Jahr 2023. Er sieht Investitionen in Höhe von 1,3 Millionen Euro vor. Nach Aussage von Rechnungsamtsleiter Peter Schmidt wird Weilheim deutlich mehr ausgeben als einnehmen. Dem gegenüber steht ein geringer Schuldenstand im Kernhaushalt, wie Bürgermeister Jan Albicker hervorhob: „Wir haben viel tilgen können, es wird wieder in die andere Richtung gehen, aber es ist ein Puffer da.“

Die finanzielle Entwicklung bei den Eigenbetrieben Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung könnte direkte Auswirkungen auf die Bürger haben – in Form von Gebührenerhöhungen. Obwohl Weilheim zum Jahresbeginn die Wassergebühren erhöht hat, wird dies laut Schmidt nicht ausreichen, um steigende Kosten zu decken. Er rechnet für Ende 2023 mit einem deutlichen Minus. Dies ebenso beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung. Die Gemeinde wird laut Bürgermeister Albicker alles versuchen, um soweit wie möglich in den beiden Eigenbetrieben Kosten einzusparen.

Der dritte Weilheimer Eigenbetrieb ist für die Breitbandversorgung zuständig. Hier sind laut Schmidt noch keine fundierten Vorhersagen möglich, weil das Netz noch nicht fertig sei und das finanzielle Ergebnis von der Zahl der Anschlussnehmer abhänge. Eine von drei großen Investitionen in die Wasserversorgung Weilheims ist der neue Hochbehälter Steinrüsche, der derzeit oberhalb von Bierbronnen entsteht. Die Kosten belaufen sich auf rund 1,5 Millionen Euro. In der Sitzung wurden weitere Arbeiten vergeben. Mit der Errichtung einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach des Hochbehälters kommt mit Elektro Huber auch eine hiesige Firma zum Zug. Ebenso beim Bau einer neuen Wasserleitung von Brunnadern nach Waldhaus. Der Auftrag hierfür wurde an die Firma Klefenz vergeben.

Weilheim hat eine gemeinnützige Spende der Sparkasse Hochrhein erhalten. Der Gemeinderat beschloss einstimmig, die 7849 Euro an acht Weilheimer Vereine zu verteilen. Ein Bürger wollte in der Sitzung wissen, ob und wie Weilheim vor dem Hintergrund unsicherer Zeiten gerüstet ist für mögliche Ausfälle, beispielsweise durch Engpässe bei der Energieversorgung. Laut Albicker hat Weilheim bei dem Thema viel Luft nach oben, aber der Gemeinderat sei an dem Thema dran.