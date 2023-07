Im kleinen Weilheimer Ortsteil Ay gibt es nur einen Verein, den Schnupfverein. Der Verein pflegt die Tradition des Tabakschnupfens und kümmert sich auch sonst um die Belange des Dorfes. Jetzt feierte der Verein mit einem zweitägigen Fest in der Weiler Halle sein 140. Jubiläum. Der Vorsitzende Daniel Weiler freute sich, zum Jubiläumsfest zahlreiche Gäste begrüßen zu können. Dann gab er einen kleinen Einblick in die Entstehungsgeschichte des Vereins, der 1883 gegründet wurde. Ursprünglich war der Schnupfverein Ay ein reiner Männerverein. Erst 1980 wurde die Satzung geändert und damit durften auch Frauen dem Verein beitreten und waren wahlberechtigt.

Dann nahm das Fest seinen Lauf. Als Erster sorgte der Musikverein Brunnadern-Remetschwiel für Unterhaltung. Die Musikerinnen und Musiker schafften es, die Gäste schnell in Stimmung zu bringen. Nach der Pause trat der Männerchor Bannholz an und gab einige neue und alte Lieder aus seinem Repertoire zum Besten. Bald stimmten die Gäste mit ein und der Männerchor war gerne bereit, einige Zugaben draufzulegen.

Danach griff auch der Musikverein nochmals zu seinen Instrumenten und begeisterte die Zuhörer mit dem Stück „Franz von der Vogelwiese“. Nach einigen Zugaben räumte der Verein schließlich die Bühne. Danach folgte der eigentliche Höhepunkt des Abends, das „Tapfere-Schneiderlein-Schnupfen“.

Schnellste Einfädler gesucht

Dazu wurden Zweier-Teams gebildet, dann kam das Kommando: Schnupfer fertig machen, Dose öffnen, Achtung, fertig, los! Der eine Partner schnupfte, während der oder die andere versuchte, in der gleichen Zeit, also in einer Minute, so viele Nadeln wie möglich auf einen Faden zu fädeln. Dabei wurden auch Sauberkeitspunkte vergeben. Diesmal traten zwölf Mannschaften gegeneinander an, darunter auch einige Frauen. Den ersten Platz belegten Silvia Tröndle und Lothar Höfler, den zweiten Platz Lorenz Thoma und Philipp Oberle, den dritten Platz Yvonne Lemke und Yvonne Schäfer. Auch alle anderen bekamen eine kleine Belohnung, ein Geschenkkörbchen. Die restlichen Teilnehmer durften sich an der Bar ein Getränk abholen. Für das kulinarische Wohl der Besucher sorgte Matts Wurstbude mit Hähnchen vom Grill und Bratwurst. Danach ging es über zum gemütlichen Teil. Nebenbei wurden auf einer Leinwand alte Filme von Ausflügen und Veranstaltungen des Schnupfvereins gezeigt. Anschließend wurde bis in die frühen Morgenstunden gefeiert und getanzt. Mit einer Dance-Night mit DJ Jay P ging das 140. Jubiläum am zweiten Tag zu Ende.