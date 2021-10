von Ursula Freudig

„Es ist halt so wie es ist“, mit dieser selbst formulierten Maxime geht Otto Schmidt durch die Tage. Dabei kann er auf ein bemerkenswertes Gedächtnis zurückgreifen. Er weiß nicht nur die Namen und die Geburts- und Todestage von Menschen aus seinem persönlichen Umfeld, sondern auch die von vielen, mit denen er in seinem Leben beruflich zu tun hatte. Wie zum Beispiel der Name des ersten Paars, das er während seiner Laufbahn als Ratschreiber in Bannholz getraut hat und auch die von nachfolgenden. Lang ist das her.

Höchenschwand Familie Bühler zieht aus Höchenschwand in zweite Heimat Ecuador Das könnte Sie auch interessieren

Neben seiner kleinen Landwirtschaft her, besuchte Otto Schmidt einen Kurs in Bad Säckingen, in dem er lernte, was er für seine Arbeit in der Verwaltung brauchte. Ab 1953 war er für die damals selbstständige Gemeinde Bannholz tätig, ab 1957 in der Position des Ratschreibers. In den Folgejahren war er zusätzlich Ratschreiber in Remetschwiel, Bierbronnen und zeitweise auch in Waldkirch. Neben Trauungen, die er nach eigener Aussage eher kurz gehalten hat, führte er das Melderegister, verlängerte Ausweise, schrieb Rentenanträge und etliches mehr.

Waldshut-Tiengen Kleine Kirche mit ungewisser Zukunft: Mesnerin Edeltraud Rimmele hofft, dass nach Corona wieder kirchliches Leben in die Karl-Leisner-Kapelle zurückkehrt Das könnte Sie auch interessieren

Nach der Gemeindereform 1975, die zur Großgemeinde Weilheim führte, war Otto Schmidt vorrangig im Grundbuchamt tätig. 1986 ging er in den Ruhestand. Über 30 Jahre war er also in der Gemeinde-Verwaltung tätig und musste dabei aus heutiger Sicht, nahezu „vorsintflutlich“ arbeiten. Außer einer Schreibmaschine gab es nicht viel. „Ich habe so gut wie alles mit der Hand geschrieben, mit schwarzer Tinte“, erzählt er. Ab und zu kam auch ein roter Stift zum Einsatz, wenn er im Grundbuch durch das rot unterstreichen von Eintragungen ungültig gewordene Eintragungen sichtbar machte, was nach seiner Aussage, sehr praktisch gewesen sei.

Zur Person Otto Schmidt wurde am 4. Juni 1921 in Ay als erstes von vier Kindern von Otto und Emilie Schmidt geboren. 1941 Militärdienst im Afrika-Corps, Einsatz in Tunesien; 1943 Gefangenschaft in Amerika und England, 1947 Rückkehr in die Heimat, 1950 Heirat mit Anna Dörflinger (gestorben 2004), aus der Ehe gingen die Kinder Philipp und Elisabeth hervor. 1953 bis 1986 Mitarbeiter der Verwaltung (Ratschreiber) bei der Gemeinde Bannholz und ab 1975, der Gemeinde Weilheim. Otto Schmidt hat mittlerweile vier Enkel und fünf Urenkel und wohnt im Luisenheim in St. Blasien.

Drei Bürgermeister hat Otto Schmidt erlebt, ihre Namen hat er sofort parat: Johann Bächle und Ernst Tröndle in Bannholz und später für Weilheim, Hans-Jürgen Gantert. Ein bisschen Vereinsgeschichte hat der Jubilar auch geschrieben: Otto Schmidt war 24 Jahre Schriftführer im Schnupfverein Ay, hat nach eigener Aussage aber selbst nie geschnupft.

Panorama Kinder, Haustiere, Verkehr: Das gilt es bei der Umstellung auf die Winterzeit zu beachten Das könnte Sie auch interessieren

Bis heute interessiert sich der Ex-Ratschreiber aus Ay für das aktuelle Geschehen in seiner Heimat und in der Welt. Regelmäßig liest Otto Schmidt den Alb-Bote, den schon seine Eltern hatten, und das Konradsblatt. Außerdem löst er gerne Kreuzworträtsel.