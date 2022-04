von Claus Bingold

Wenn sich die Freizeitgruppe (FG) Bierbronnen, ein reiner Männerverein, alljährlich zur Hauptversammlung trifft, kann man davon ausgehen, dass die Mitglieder fast vollständig erscheinen.

Zwar ist es mit rund 20 Mitgliedern der kleinste Verein in der Gemeinde Weilheim, für die Ortsteile Bierbronnen und Rohr aber dennoch von großer Bedeutung. Ist er doch neben den Bierbronner Landfrauen der einzige Verein in den beiden Weilheimer Ortsteilen.

Dass die Freizeitgruppe eine ausgesprochen rührige Truppe ist, kam beim Jahresrückblick von Schriftführer Andreas Götte deutlich zum Ausdruck. Trotz der Einschränkungen angesichts der Corona-Pandemie konnte der Verein einige seiner Vorhaben verwirklichen.

Neben Arbeitseinsätzen, etwa am Wasserfallweg in Rohr oder dem Ausmähen von Ruhebänken in den beiden Dörfern standen einige gesellige Zusammenkünfte und zwei Besichtigungen auf dem Programm der Freizeitgemeinschaft. Zum einen führte Andreas Denz durch das Wasserwerk im Albtal, wo er viele interessante Informationen über die Technik des Wasserwerkes und die Zahlen zu den Wassermengen, die gepumpt, gereinigt, behandelt und weitergeleitet werden müssen, vermittelte. Weitere Besuche gingen in das Baggermuseum im schweizerischen Fisibach und das Festungsmuseum in Reuenthal.

Der Verein Die Freizeitgruppe Bierbronnen wurde 1995 gegründet. Als seinerzeit bekannt wurde, dass die die Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr in Bierbronnen aufgelöst werden sollte, quittierten alle 22 Mitglieder demonstrativ ihren Dienst und gründeten stattdessen den neuen Verein, der derzeit rund 20 Mitglieder hat. Vorsitzender ist Ralph Wohlfahrt, Telefon: 07755/910 80, E-Mail: info@wohlfahrt-online.com

Im laufenden Jahr sind unter anderem neben den jährlich wiederkehrenden Treffen und Festen eine ganze Reihe von Events und Veranstaltungen geplant. Dazu zählt eine Besichtigung des SÜDKURIER Medienhauses in Konstanz, Werksführungen in der Firma Gutex in Gurtweil und bei IWC-Uhren in Schaffhausen, ein Golf-Schnupperkurs, eine Kanutour auf dem Rhein, ein Besuch des Swiss Science Center Technorama in Winterthur und einiges mehr geplant. Außerdem hofft der Vorsitzende Ralph Wohlfahrt, dass endlich wieder die traditionellen Feste und Feiern wie vor Ausbruch der Corona-Pandemie stattfinden können.

Zur Aufbesserung der Vereinskasse führt die FG alljährlich zwei Schrottsammlungen durch.

Keine Veränderungen gab es bei den Wahlen des Vorstandes, der dieses Jahr komplett zu wählen war. So wurden der der Vorsitzende Ralph Wohlfahrt, sein Stellvertreter Eduard Walde, Schriftführer Andreas Götte, Kassenwart Konrad Eckert sowie die Beisitzer Nicolai Boerr Hans-Dieter Götte einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.