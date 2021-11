von Bettina Ebi

Philipp Labudda aus Remetschwiel wurde von der Handwerkskammer Konstanz zum erster Kammersieger beim diesjährigen Leistungswettbewerb ausgezeichnet. Philipp Labbuda hat 2019 zwei Praktika in der Holzwerkstatt Markus Ebi absolviert. Nach seinem Abitur 2019 begann er dann dort eine Schreinerlehre. Zeitgleich im Jahr 2019 startete Leo Wolkowski aus Nöggenschwiel nach der Mittleren Reife die Ausbildung in der Schreinerei Ebi.

Weilheim Akkordeon und Cello erklingen beim Heubacher Hauskonzert in Harmonie Das könnte Sie auch interessieren

Beide haben sehr erfolgreich die Gesellenprüfung in diesem Jahr bestanden. Die überbetriebliche Ausbildung fand in vier Zeitabschnitten in der Bildungsakademie Waldshut bei Herrn Bednarek statt. Dort wurden sie in sicherem und projektbezogenem Arbeiten an Holzbearbeitungsmaschinen sowie in Oberflächenveredelung ausgebildet.

Weilheim Hinter dem Musikverein Weilheim liegt ein Jahr voller Absagen Das könnte Sie auch interessieren

Während der Ausbildung lernten die erfolgreichen Azubis in ihrem Betrieb das gesamte Repertoire einer Schreinerei und eines Innenausbaubetriebs. Von der Planung, herrichten des Massivholzes, Herstellung diverser Möbel, Oberflächenbehandlung bis hin zur Montage konnten die Auszubildenden Schritt für Schritt mitarbeiten. Die Abschlussprüfungen fanden dann im Juli in der Gewerbeakademie in Waldshut statt.

Beim Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks

Der Landesfachverband Schreinerhandwerk Baden-Württemberg führte auch in diesem Jahr den Wettbewerb „Die Gute Form“ aus. Leo Wolkowski erhielt für sein Gesellenstück eine Anerkennung.

Weilheim Der Vorstand der Forstbetriebsgemeinschaft geht neu formiert in die kommenden drei Jahre Das könnte Sie auch interessieren

Aufgrund guten Leistungen nahm Philipp Labudda sodann beim Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks (PLW – Profis Leisten Was) teil. In diesem Wettbewerb wird der oder die Beste auf Kammerebene anhand einer Arbeitsprobe ermittelt. Philipp Labudda hat die Auszeichnung erster Kammersieger gewonnen und qualifizierte sich somit für den Landeswettbewerb.

Freude am Job als Voraussetzung für Erfolg

Dort erstellte Philipp Labudda unter Aufsicht eine Arbeitsprobe, die wieder von einer Jury bewertet wurde. Philipp Labudda erhielt für seine gute Arbeitsprobe den zweiten Platz beim Landeswettbewerb. Markus Ebi freut sich sehr über die Leistungen von seinen ehemaligen Auszubildenden. Markus Ebi: „Ich freue mich riesig über die Ergebnisse unserer beiden Auszubildenden. Leo und Philipp haben den Beruf gewählt, der sie interessiert und ihnen Freude macht, das sind die besten Voraussetzungen für so einen tollen Erfolg. Wer in der Ausbildung Spaß am Beruf hat, der gehört zu den Siegern.“